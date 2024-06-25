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الرياضة

موسم الشطرنج ينطلق 3 يوليو

موسم الشطرنج ينطلق 3 يوليو
25 يونيو 2024 21:44

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد الشطرنج، انطلاق موسمه المحلي الجديد 3 يوليو المقبل، ممثلاً في بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للرجال والسيدات والفئات العمرية تحت 8 و10 سنوات، والتي يستضيفها نادي دبي للشطرنج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد بحضور تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز الفني بمقر الاتحاد. وأوضح تريم مطر، أن الاجتماع اطلع على مشروع نشر لعبة الشطرنج في المدارس ومراحله ومخرجات المشروع حتى تاريخه، والمتابعة الدائمة لرئيس الاتحاد والاتجاه إلى مراحل جديدة بعد مرحلة دبي والشارقة، لنشر اللعبة في عجمان ورأس الخيمة ومنطقة الذيد والفجيرة.
وقال إن المجلس أشاد بالإقبال الكبير لدورة معلم الشطرنج ودعم مؤسسة الإمارات للتعليم والهيئة العامة للرياضة، ومؤسسة الشارقة للتعليم، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة هيئة المعرفة في دبي، والتعاون من الأندية الشطرنجية.
وأوضح أن المجلس اطلع على الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالمجر خلال شهر سبتمبر المقبل، الذي يُعد المشاركة الأبرز لمنتخبي الرجال والسيدات، بعدما تعاقد الاتحاد مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان استعداداً للحدث العالمي الكبير.

الإمارات
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
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