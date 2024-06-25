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الرياضة

كفارتسخيليا يحلم بقميص رونالدو

كفارتسخيليا يحلم بقميص رونالدو
25 يونيو 2024 21:46

 
جيلزنكيرشن (أ ف ب) 

 

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يسعى المهاجم الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا للحصول على قميص النجم كريستيانو رونالدو، بعد المباراة الحاسمة التي تجمع منتخب بلاده أمام البرتغال في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السادسة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم الأربعاء.
وستكون المرة الأولى يواجه فيها كفارتسخيليا، رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرّات، حيث أمل ابن الـ 23 عاماً أن يخرج منها بجائزة استثنائية بمعزل عن النتيجة.
وقال كفارتسخيليا للصحافيين «لا أشعر بأي قلق بشأن ذلك؛ لأنني حلمت باللعب ضد رونالدو والآن لم يعد حلماً، أتمنى أن أحصل على قميص رونالدو في نهاية المباراة».
وتملك جورجيا نقطة واحدة من أول مباراتين لها في دور المجموعات وبمشاركتها الدولية الكبرى الأولى على الإطلاق، إلا أنها قدمت أداءً رفيعاً بمواجهتي تركيا والتشيك.
ومع أنّ المنتخب الجورجي يحتل قاع الترتيب في المجموعة السادسة، إلا أن الفوز على البرتغال الذي ضمن مسبقاً تأهله إلى الدور ثمن النهائي، سيضمن أيضاً عبوره إلى الأدوار الإقصائية بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
وأضاف كفارتسخيليا «نحن واثقون من قدرتنا على الفوز لأننا كنا قريبين بمواجهة تركيا والتشيك».
وتابع «أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، يمكنك تحقيق شيء قد يكون نقطة تحول في أي مباراة».

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كريستيانو رونالدو
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