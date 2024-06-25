«زلزال النمسا» يضرب هولندا!



برلين (د ب أ)



فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق هزيمة قاسية بنظيره الهولندي 3- 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.

وتأهل منتخب النمسا عن جدارة واستحقاق لدور الـ16 من البطولة القارية، بل وتصدر المجموعة الخامسة متفوقاً على القطبين، هولندا وفرنسا.

وتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة، مقابل خمس نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين، وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه منتخب بولندا المجموعة بنقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النمسا بهدف عكسي سجله دونيايل مالين مهاجم بوروسيا دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وجاء الشوط الثاني مثيراً وشهد أربعة أهداف بواقع هدفين لكل فريق، لكن الغلبة في النهاية كانت من نصيب الفريق النمساوي، الذي ألغي له هدف أيضاً.



وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أدرك منتخب هولندا التعادل بواسطة كودي جاكبو مهاجم ليفربول، لكن رومانو شميت لاعب وسط فيردر بريمن أعاد منتخب النمسا للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأدرك ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد التعادل للطواحين في الدقيقة 76، ثم تقمص مارسيل سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند دور البطولة، وسجل الهدف الثالث للنمسا في الدقيقة 81، وبعدها بدقيقتين ألغى الحكم هدفاً للنمسا بداعي التسلل. وفرض منتخب النمسا سيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى، لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس الهولندي بارت فيربروجن.

وتقدم منتخب النمسا بهدف عكسي بعد مضي سبع دقائق من البداية، حينما أرسل أليكسندر براس كرة عرضية من الجهة اليسرى، وحاول الهولندي دونيايل مالين أبعادها من داخل منطقة الجزاء، ولكن سدد بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وحاول منتخب هولندا أن يستعيد اتزانه سريعاً في رحلة البحث عن هدف التعادل، لكن دون أن يصل، ولو بهجمة واحدة للمرمى النمساوي.

وضاعت فرصة محققة للمنتخب الهولندي في الدقيقة 21، حينما أرسل ممفيس ديباي تمريرة متقنة إلى مالين الذي انفرد بالمرمى النمساوي تماماً، لكن سدد بجوار الشباك. وأنقذ فيربروجن المرمى الهولندي من فرصة خطيرة في الدقيقة 30 وتصدى بثبات لتسديدة قوية نفذها فلوريان جريليتش.

وعاد حارس هولندا للتألق مرة أخرى، وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من مارسيل سابيتزر من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ فيربروجن على آمال الطواحين الهولندية في المباراة بتصديه ببراعة شديدة لانفراد تام من جانب ماركو أرناوتوفيتش، بعد أن تعثر الأخير أثناء تسديد الكرة.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النمسا بهدف بنيران صديقة.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، أدرك منتخب هولندا التعادل بواسطة كودي جاكبو، بعد انطلاقة من تشافي سيمونز، قبل أن يرسل الكرة إلى جاكبو في المنطقة اليسرى لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى للمرمى النمساوي.

وتمكن المنتخب النمساوي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق رومانو شميت بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من جانب فلوريان جريليش.

وبعد الهدف أجرى رالف رانجنيك مدرب النمسا ثلاثة تغييرات بنزول ليوبولد كويرفيلد و كريستوف بومجارتنر وكونراد ليمر، ورد رونالد كومان مدرب هولندا بإجراء تغييرين تمثلا في نزول ميكي فان دي فين وخروج ناثان آكي ونزول جورجينيو فينالدوم مع خروج تيجاني ريندرز.

وتعرض مالين للإصابة ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليشارك فوتر فيجورست بدلاً منه.

وجاءت الدقيقة 76 لتشهد هدف التعادل لمنتخب هولندا بواسطة ممفيس ديباي، بعد تمريرة بالرأس من فوتر فيجورست، استلمها ديباي بشكل رائع وسدد من الوضع طائراً في الشباك النمساوية.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي وجود خطأ على فوتر فيجورست في بداية اللعبة، لكنه عاد واحتسبه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

لكن الفرحة الهولندية لم تدم طويلاً، حيث عاد منتخب النمسا وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق مارسيل سابيتزر الذي انفرد بالمرمى الهولندي، إثر تمريرة ذكية من كريستوف بومجارتنر، ليسدد دون عناء في الشباك.

وألغى الحكم هدفاً للمنتخب النمساوي في الدقيقة 83 بداعي وجود تسلل ضد كريستوف بومجارتنر.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط ضغط هولندي، لكنه لم يسفر عن أهداف، لينتهي اللقاء بفوز النمسا 3-2.