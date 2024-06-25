فهد الظنحاني يتصدر المشهد في «السماوي» بالعلامة الكاملة

علي معالي (أبوظبي)

تصدر فهد الظنحاني، حارس مرمى فريق بني ياس، المشهد في «السماوي»، خلال دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024، بمشاركته في كل المباريات، وعددها 26 مباراة، وبالعلامة الكاملة من الدقائق التي وصلت إلى 2340 دقيقة، في موسم احتل فيه الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة، وهي محصلة في النهاية لم ترض طموح جماهير «السماوي» في ظل المطبات المتنوعة التي تعرض لها، وخلال الموسم اعتمد المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً عقب نهاية الموسم على 23 لاعباً.

وهناك أكثر من لاعب تخطى حاجز 2000 دقيقة في الموسم، بدوري أدنوك للمحترفين بخلاف فهد الظنحاني، وعددهم 5 لاعبين، ويأتي في المقدمة المدافع الصربي إفكوفيتش، الذي لعب 2250 دقيقة في 25 مباراة، وسجل هدفين، وهو الموسم الخامس على التوالي لهذا اللاعب في صفوف «السماوي»، ويأتي الأرجنتيني لاعب الوسط ألفاريز سواريز في المركز الثالث في مشاركات اللاعبين بشكل عام بـ2205 دقائق في 25 مباراة، وسجل 4 أهداف، إضافة إلى 5 تمريرات ذهبية، وجاء المالي يوسف نياكيتي في المركز الرابع بـ 2198 دقيقة، في 26 مباراة، وسجل خلالها 9 أهداف، مع تمريرتين حاسمتين، وحل سهيل النوبي في المركز الخامس برصيد 2104 دقائق، خلال 24 مباراة، وسجل 3 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، ثم جاء المهاجم المقدوني تاولجانت سليمانوف في المركز السادس، حيث شارك في 25 مباراة، بواقع 2100 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفاً تصدر بها قائمة هدافي الفريق، مع 5 تمريرات ذهبية حاسمة.