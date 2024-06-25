الأربعاء 26 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الشباب» يُدشن مشوار «غرب آسيا» بمواجهة البحرين

«أبيض الشباب» يُدشن مشوار «غرب آسيا» بمواجهة البحرين
26 يونيو 2024 01:12

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
السعودية تدين الهجمات الإرهابية في داغستان
«الشراع» في البحرين لخوض «دولية البارح 2024»

يُدشن منتخبنا الوطني للشباب مشواره في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة بمدينة الطائف بالسعودية، بلقاء نظيره منتخب البحرين في الساعة السادسة مساء اليوم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها سوريا وفلسطين في العاشرة مساءً. وتعد المشاركة المرتقبة لـ «أبيض الشباب»، الذي يقوده المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أول استحقاق رسمي للمنتخب الحالي، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، أبرزها البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 18 عاماً «مواليد 2005»، والتي استضافها اتحاد الكرة في مارس 2023.
وستكون المشاركة المرتقبة في النسخة الحالية لغرب آسيا للشباب، الثالثة لمنتخبات الإمارات تحت 19 عاماً، بعدما حقق أفضل نتائجه في منافسات النسخة الأولى 2019 بفلسطين بحصوله على مركز الوصافة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام العراق في النهائي، فيما ودع «أبيض الشباب» المشاركة الثانية في نسخة 2021 بالعراق من الدور الأول.
وخاض منتخبنا الوطني للشباب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، قبل انطلاق مشواره في غرب آسيا، والتي تدخل ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير المقبل. ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة»، التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.
وأكد سليم عبد الرحمن مدرب «أبيض الشباب»، أن المشاركة الحالية للمنتخب في بطولة غرب آسيا والتي تتزامن مع نهاية منافسات الموسم المحلي 2023- 2024، تمثل استعداداً جيداً للتصفيات الآسيوية، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للبطولة: «واجهنا بعض الصعوبات في فترة التحضيرات، ونتواجد هنا للاستفادة من خبرات بعضنا بعضاً وتطوير أداء المنتخب».
في المقابل، ذكر علي صنقور المدرب الوطني لمنتخب البحرين للشباب، أن الهدف الأساسي للمشاركة يكمن في الاحتكاك والاستفادة، وقال: «تأخرنا في انطلاق الاستعدادات ولدينا منتخب جديد، ولكنه يشكل مستقبل كرة القدم في البحرين». وأضاف: «نرغب في الاستفادة من المشاركة من خلال الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى، وجميع المنتخبات متقاربة وهدفنا الظهور بصورة جيدة».
23 لاعباً في القائمة
ضمت قائمة المنتخب 23 لاعباً بحسب لائحة البطولة، هم: نهيان مبارك، حمد المنهالي، يوسف المرزوقي (الجزيرة)، سيف الكعبي، سعيد عامر (الشارقة)، حمدان باسويدان، علي عبدالله، عبدالله حسن، غيث بدر سهيل، محمد البناي، محمد المنصوري (شباب الأهلي)، سهيل البلوشي، عامر الفارسي، عيد الحمادي، حازم محمد (العين)، عبيد سالم، مايد عادل، عيسى عبدالله (النصر)، أحمد العبيدلي، محمد العبيدلي، محمد عبدالسلام، راشد المزروعي، فيصل الفهيم (الوصل).

أبيض الشباب
المنتخب الوطني للشباب
السعودية
البحرين
آخر الأخبار
أحمد الصايغ خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين
26 يونيو 2024
سفينة تجارية تعرضت لهجوم بطائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خطة أميركية جديدة لردع «المسيَّرات» الحوثية في البحر الأحمر
26 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
جهود أميركية حثيثة لمنع «صراع شامل» بين لبنان وإسرائيل
26 يونيو 2024
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: اعتراض 973 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
26 يونيو 2024
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف العملية العسكرية في رفح
26 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©