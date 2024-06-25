«أبيض الشباب» يُدشن مشوار «غرب آسيا» بمواجهة البحرين

معتصم عبدالله (دبي)

يُدشن منتخبنا الوطني للشباب مشواره في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة بمدينة الطائف بالسعودية، بلقاء نظيره منتخب البحرين في الساعة السادسة مساء اليوم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها سوريا وفلسطين في العاشرة مساءً. وتعد المشاركة المرتقبة لـ «أبيض الشباب»، الذي يقوده المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أول استحقاق رسمي للمنتخب الحالي، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، أبرزها البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 18 عاماً «مواليد 2005»، والتي استضافها اتحاد الكرة في مارس 2023.

وستكون المشاركة المرتقبة في النسخة الحالية لغرب آسيا للشباب، الثالثة لمنتخبات الإمارات تحت 19 عاماً، بعدما حقق أفضل نتائجه في منافسات النسخة الأولى 2019 بفلسطين بحصوله على مركز الوصافة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام العراق في النهائي، فيما ودع «أبيض الشباب» المشاركة الثانية في نسخة 2021 بالعراق من الدور الأول.

وخاض منتخبنا الوطني للشباب 21 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، قبل انطلاق مشواره في غرب آسيا، والتي تدخل ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير المقبل. ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة»، التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

وأكد سليم عبد الرحمن مدرب «أبيض الشباب»، أن المشاركة الحالية للمنتخب في بطولة غرب آسيا والتي تتزامن مع نهاية منافسات الموسم المحلي 2023- 2024، تمثل استعداداً جيداً للتصفيات الآسيوية، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للبطولة: «واجهنا بعض الصعوبات في فترة التحضيرات، ونتواجد هنا للاستفادة من خبرات بعضنا بعضاً وتطوير أداء المنتخب».

في المقابل، ذكر علي صنقور المدرب الوطني لمنتخب البحرين للشباب، أن الهدف الأساسي للمشاركة يكمن في الاحتكاك والاستفادة، وقال: «تأخرنا في انطلاق الاستعدادات ولدينا منتخب جديد، ولكنه يشكل مستقبل كرة القدم في البحرين». وأضاف: «نرغب في الاستفادة من المشاركة من خلال الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى، وجميع المنتخبات متقاربة وهدفنا الظهور بصورة جيدة».

23 لاعباً في القائمة

ضمت قائمة المنتخب 23 لاعباً بحسب لائحة البطولة، هم: نهيان مبارك، حمد المنهالي، يوسف المرزوقي (الجزيرة)، سيف الكعبي، سعيد عامر (الشارقة)، حمدان باسويدان، علي عبدالله، عبدالله حسن، غيث بدر سهيل، محمد البناي، محمد المنصوري (شباب الأهلي)، سهيل البلوشي، عامر الفارسي، عيد الحمادي، حازم محمد (العين)، عبيد سالم، مايد عادل، عيسى عبدالله (النصر)، أحمد العبيدلي، محمد العبيدلي، محمد عبدالسلام، راشد المزروعي، فيصل الفهيم (الوصل).