جراحة تهدد بورزينجيس!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



يغيب اللاتفي كريستابس بورزينجيس نجم بوسطن سلتيكس عن الملحق المؤهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس الشهر المقبل، بعد أن اختار إجراء عملية جراحية لإصابة في ساقه، وفقاً لما أعلن بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتعرض بورزينجيس «28 عاماً» لإصابة نادرة في ساقه في المباراة الثانية من النهائيات في وقت سابق من هذا الشهر ويخضع لجراحة.

وتعرضت لاتفيا لضربة قاسية، حين سيتعين عليها الاستغناء عن قائدها خلال الملحق الأولمبي المقرر من 2 إلى 7 يوليو المقبل في ريجا التي تستضيف مجموعتين تأهيلتين، حيث ينضم الفائز إلى المجموعة الثانية في الألعاب الأولمبية مع ألمانيا وفرنسا واليابان.

كما تحوم الشكوك حيال مشاركة بورزينجيس في الألعاب الأولمبية، في حال نجحت لاتفيا في التأهل، علماً سلتيكس لم يكشف عن موعد إجراء الجراحة، مكتفياً بالقول إنها «ستجرى في الأيام المقبلة»، ولم يعلن عن جدول زمني لشفائه.

قال سلتيكس المتوّج بلقب الدوري للمرة الثامنة عشرة القياسية، ليفض شراكته مع غريمه التاريخي لوس أنجلوس ليكرز في بيان «الإصابة لا تسمح باللعب بشكل متسق على المستوى المطلوب للمنافسة الأولمبية، سيتم إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة، وسيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة».

وبينما كانت الألعاب الأولمبية موضع تساؤل، قال بورزينجيس، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري، إن تعافيه يجب أن يستغرق «بضعة أشهر» فقط، ما يعني أنه من المحتمل أن يكون جاهزاً لانطلاقة الموسم الجديد.

وغاب بورزينجيس عن الملاعب لمدة 38 يوماً، بعد إصابته في ربلة ساقه اليمنى في أبريل، قبل أن يشارك بديلاً في المباراة الأولى من السلسلة النهائية، لعب في الثانية لكنه أصيب «بتمزق في الشبكية الإنسية، مما أدى إلى خلع الوتر الخلفي في ساقه اليسرى».

وافتقد سلتيكس لجهود نجمه الفارع الطول (2.18 م) مرة جديدة في المباراتين الثالثة والرابعة، على الرغم من عودته للجلوس على مقاعد البدلاء لخوض 16 دقيقة في المباراة الخامسة في السلسلة التي حسمها سلتيكس لمصلحته أمام دالاس مافريكس 4-1.

وفي موسمه الأول مع فريق سلتيكس، منذ انتقاله من واشنطن ويزاردز، بلغت معدلات بورزينجيس 20.1 نقطة و7.2 متابعات وتمريرتين حاسمتين في 57 مباراة خاضها أساسياً خلال الموسم المنتظم.