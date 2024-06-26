الحكم ينهار في «كوبا أميركا»!

واشنطن (د ب أ)



أثار الجواتيمالي أومبرتو بانجوي، المساعد الثاني لحكم مباراة بيرو وكندا ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، الذعر، بعدما انهار بشكل مفاجئ على أرضية ملعب المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز كندا 1- صفر، سقط بانجوي على أرضية ملعب تشيلديرن ميرسي بارك بمدينة كانساس سيتي، ليتوقف اللعب عدة دقائق لإسعافه.

وكان حارس المرمى الكندي ماكسيم كريبو أول من هرع لبانجوي، بعد رؤيته للواقعة قبل أن ينبه حكم الساحة الجواتيمالي ماريو إسكوبار للفت انتباهه.

وبدا تأثر بانجوي بارتفاع درجة الحرارة الشديد داخل أرض الملعب، حيث قام الطاقم الطبي بعلاجه، ويتم نقله خارج الملعب بواسطة محفة، فيما ظهرت علامات القلق على لاعبي المنتخبين.

وتم الدفع بالحكم الرابع الإكوادوري ريكاردو فابيان بارين كوردوفا، بدلا من بانجوي في الشوط الثاني للقاء.

وفيما يتعلق بمعظم فترات الشوط الأول، كان ما يقرب من ثلثي المدرجات داخل مغطى بالظل، غير أن الجزء الذي لا يقع في الظل هو المكان الذي كان يتمركز فيه بانجوي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وعقب فوز منتخب كندا التاريخي على بيرو، رفع المنتخب المنتمي لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» رصيده إلى 3 نقاط، معوضاً خسارته صفر- 2 في المباراة الافتتاحية أمام الأرجنتين، وينعش آماله في التأهل لدور الثمانية بالمسابقة القارية، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.