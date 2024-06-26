احتفال الصعود.. «أغنية أنا من النمسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يصدق الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا نفسه من الفرحة بعد الفوز التاريخي والمستحق الذي حققه فريقه على منتخب هولندا 3-2 في المباراة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، واحتفل هو وجهازه الفني والطبي والإداري مع اللاعبين على أرض ملعب برلين الأولمبي بعد المباراة، وشاركتهم جماهيرهم الغفيرة «أكثر من 20 ألف متفرج» هذه الفرحة بهذا الانتصار، الذي لم يتحقق منذ 34 عاماً، وتحديداً من 30 مايو 1990، عندما فاز منتخب النمسا على المنتخب «البرتقالي» 3-2 في مباراة ودية أقيمت في فيينا، ومن وقتها لم يفز الفريق النمساوي على هولندا، بل خسر7 مرات متتالية.

وصرح رانجنيك بعد المباراة قائلاً: إنه أمر لا يُصدق أن ينتهي الأمر بنا إلى احتلال صدارة مجموعة تضم القطبين الكبيرين فرنسا وهولندا.. بدأنا البطولة بأداء جيد أمام «الديوك»، وخسرنا بهدف سجله أحد مدافعينا في مرمانا، وكنا أكثر من ندٍ لـ«الديوك»، ثم نجحنا في الفوزعلى بولندا، وها نحن نفوز على هولندا.

وعلق رانجنيك، الذي رفض تدريب بايرن ميونيخ الألماني، من أجل الاستمرارفي مغامرته مع المنتخب النمساوي، قائلاً: لو كان أحد راهن على فوزنا أمام هولندا، سواء كانوا رجالاً أو نساء، لأصبحوا أثرياء الآن.

وتغنت الجماهيرالنمساوية ومعها اللاعبون والجهازالفني بأغنية: «أنا من النمسا» للمطرب النمساوي الشهير رينهارد فيندريتش، وهي الأغنية التي رددتها الجماهير من أول مباراة لمنتخب بلادها في هذه البطولة.

واحتفلت مدينة برلين كلها بالإنجاز التاريخي لمنتخب النمسا، حيث توجد جالية نمساوية كبيرة في هذه المدينة الألمانية.

وينتظر منتخب النمسا، المنتخب الذي يواجهه في ثمن النهائي، والذي يتم التعرف عليه مساء اليوم، ومن المحتمل أن يكون ثاني المجموعة «F» أي تركيا أو جورجيا أو جمهورية التشيك وفقاً لنتائج هذه المنتخبات، وأمام منتخب النمسا أسبوع كامل للاستعداد لمباراة دور الـ 16، والمقرر إقامتها يوم 2 يوليو المقبل.