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الرياضة

سكالوني: الأرجنتين أظهرت الغريزة الفولاذية والقاتلة!

سكالوني: الأرجنتين أظهرت الغريزة الفولاذية والقاتلة!
26 يونيو 2024 10:45

إيست راذرفورد (أ ف ب)

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قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن منتخب بلاده، بطل العالم، أظهر غريزته الفولاذية والقاتلة بفوزه على تشيلي 1-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كوبا أميركا في كرة القدم، وحجز مكانه في ربع النهائي.
وانتظرت حاملة اللقب اللقب القاري حتى الدقيقة 88، لترجمة تفوقها اللافت على تشيلي إلى هدف الفوز عن طريق البديل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز أمام 82 ألف متفرج، غالبيتهم من مناصري الأرجنتين على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد في نيوجيرزي.
وعززت الأرجنتين صدارتها للمجموعة برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد تشيلي، بطلة 2015 و2016، عند نقطة واحدة في المركز الثالث مشاركة مع بيرو، وباتت بحاجة إلى الفوز على كندا الثانية «3 نقاط» السبت، لمواصلة مشوارها في البطولة.
وتسعى الأرجنتين إلى على لقبها الكبير الثالث على التوالي، بعد فوزها بكوبا أميركا عام 2021، وكأس العالم في العام التالي.
ووقفت تشيلي نداً قوياً وبشجاعة أمام الأرجنتين التي لم تفقد ثقتها أبداً، حيث قدمت عرضاً آخر مليئاً بالعزيمة، متناغماً مع الذوق والخيال الذي أسعد جماهيرها.
وقال سكالوني: «لقد كان فوزاً مستحقاً، والحقيقة هي أن المباراة لم تكن سهلة، وقد فزنا في أقل لحظة متوقعة»، موضحاً «لكن كما هو الحال دائماً، استمر المنتخب في الإيمان، واستمر في الهجوم على الرغم من أنه بدأ في التراخي أكثر قليلاً في آخر 10 أو 12 دقيقة».
وأشاد سكالوني بعمل مواطنه ريكاردو جاريكا الذي تولى تدريب تشيلي في يناير الماضي، ووصفه بأنه منافس صعب جداً.
وكان لخط وسط الأرجنتين بقيادة إنسو فرنانديس وأليكسيس ماك أليستر، والجناحين رودريجو دي بول ونيكولاس جونزاليس، اليد العليا في أغلب فترات المباراة.
قال لاعب وسط ليفربول الإنجليزي ماك أليستر، إن كان يتعين عليهم ترجمة هذه الهيمنة «كان الأمر صعباً جداً، كنا ندرك أن الأمر سيكون على هذا النحو، بشكل عام، هذه المباريات تشبه الحرب، هناك مثل القتال بين المنتخبين، لقد كان عرضاً جميلاً، قدمنا جميعاً 100 بالمائة، وفي النهاية قدمنا أداءً جيداً، وانتهى الأمر بالفوز.
من جهته، قال جاريكا، إنه واثق من أن فريقه سيحقق النتيجة التي يحتاج إليها في الجولة الأخيرة.
وأضاف، «أعتقد أن لدينا فرصة، ففرصنا لا تزال قائمة في المباراة الأخيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا للحصول على فرصة للتأهل».
وتابع المدرب البالغ من العمر 66 عاماً «كانت مباراة صعبة ومعقدة، كما كنتم تتوقعون، أعتقد أن اللاعبين لعبوا مباراة رائعة، أكثر من أي شيء آخر، في محاولة السيطرة على الأرجنتين».
وأردف قائلاً: «في الشوط الثاني أصبحنا أكثر مرونة، والهدف له علاقة بالحظ، لأنه كما ترون انحرفت الكرة عن ظهر لاعب أرجنتيني، وعموماً، حظيت الأرجنتين بفرص أكثر منا في النهاية».

أميركا
كوبا أميركا
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سكالوني
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