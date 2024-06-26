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الرياضة

ديشامب: لا داعي للقلق

ديشامب: لا داعي للقلق
26 يونيو 2024 10:49

 
دورتموند (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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رغم احتلال المركز الثاني، بعد نهاية دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، يرى ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أنه لا يوجد أي داع للقلق على مسيرة الفريق في البطولة.
وتعادل المنتخب الفرنسي مع بولندا 1-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، مما يعني أن المنتخب الفرنسي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني. وقال ديشامب «55 عاماً»: «أنا لا أشعر بالإحباط على الإطلاق».
وأضاف: «حققنا ما أردناه، وهو التأهل لدور الـ 16، مجموعتنا كانت صعبة بالتأكيد، والآن تبدأ منافسة جديدة».
وقال: «الانطباع من دور المجموعات، لا يكون له معنى في الأدوار الإقصائية، الآن المباريات أصبحت حياة أو موت، الآن نواجه منافسين كباراً»، ويجب على المنتخب الفرنسي أن يتحسن بشكل ملحوظ، وتحديداً في الشق الهجومي، إذا أراد أن ينافس على اللقب.
وصنع المنتخب الفرنسي العديد من الفرص أمام منتخب بولندا، الذي كان قد خرج رسمياً من البطولة، ولكنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدف واحد عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء.
وسيحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على راحة، اليوم الأربعاء، بينما ستزورهم عائلاتهم في مقر إقامة الفريق، بعدها، يتطلع ديشان للمرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية، حيث قال: «سأظل إيجابياً، بطولة جديدة تبدأ من 1 يوليو.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
بولندا
ديديه ديشامب
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