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الرياضة

بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات

بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات
26 يونيو 2024 11:00

مراد المصري (أبوظبي)
أعلن نادي بني ياس رسمياً التعاقد المدرب البرتغالي جواو بيدرو سوزا، ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش الذي قاد «السماوي» الموسم الماضي.
وسيكون سوزا، أول مدرب برتغالي يتولى مهمة قيادة بني ياس، منذ مواطنه جوزيه جوميز مدرب الزمالك المصري الحالي، والذي تولى المهمة لفترة قصيرة قبل أن يرحل مطلع 2017.
وخلال هذه السنوات السبع التالية، تولى قيادة الفريق العراقي عبد الوهاب، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، الألماني وينفريد شايفر، الروماني دانييل إيسايلا والسلوفيني داركو ميلانيتش.
ويمتلك سوزا صاحب الـ 52 عاماً، خبرات متراكمة من عمله في الملاعب البرتغالية، وهو الحاصل على شهادة التدريب للمحترفين من يويفا، وسبق له العمل في الملاعب العربية، وتحديداً مع الرائد السعودي، إلى جانب توليه مهمة مساعد المدرب مع أندية إنجليزية بارزة، منها إيفرتون، واتفورد وهال سيتي، وقبل ذلك سبورتينج لشبونة في بلاده.
وعبر المدرب عن تطلعه لانتهاز هذه الفرصة لتقديم الأفضل مع بني ياس، ووجه الشكر لمجلس الإدارة على الثقة التي تم منحه إياها من أجل مباشرة العمل والتحضير للموسم الجديد.

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