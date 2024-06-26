«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة برنديسي الإيطالية، للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2، بمشاركة 25 زورقاً في أولى جولات التحدي العالمي لموسم 2024.

ويطمح فريق أبوظبي إلى الدفاع عن اللقب، وتضم البعثة راشد القمزي على زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري على زورق «أبوظبي 2»، وتألق زورق «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي في الموسم الماضي، بإحراز لقب البطولة، وحصد 75 نقطة.

ويعد فريق أبوظبي حالياً صاحب أقوى الأرقام ضمن البطولة، حيث حقق اللقب 4 مرات في السابق، من أصل ثماني مشاركات، بداية من موسم 2016.

وتغادر البعثة برئاسة ناصر الظاهري، الذي يقوم بدور «راديو مان» القمزي في الجولة، ومع المتسابقين راشد القمزي، ومنصور المنصوري.

وينتظر البطولة موسم حافل، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية بالنرويج، في بداية أغسطس المقبل، والجولة الثالثة في ليتوانيا خلال أغسطس أيضاً، والعودة إلى إيطاليا في نهاية أغسطس، على أن تختتم المنافسة بالبرتغال في سبتمبر بإقامة جولتين.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة الفريق، أن الاستحقاق الذي ينتظر المتسابقين في هذا الموسم سيكون صعباً للغاية، والدفاع عن لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي، وقال: في كل موسم نشاهد ارتفاعا أعلى للمستوى الفني لكل المشاركين، وأيضاً تطوراً ملحوظاً للمنافسين، نتوقع أن تكون المنافسة قوية، خاصة مع التجهيز والتطوير الذي قامت به كل الفرق قبل المشاركة.

وأشار ناصر الظاهري إلى أهمية تمثيل فرق أبوظبي لاسم الإمارات، وأهمية أن تكون المشاركة مقرونة بالمنافسة على المراكز الأولى، وقال: «هدفنا أن ننهي الجولة بالوقوف على المنصة، ونرفع علم الإمارات، ونواصل نهج الفريق في التألق والتميز باسم الرياضة البحرية الإماراتية.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل المنافسة، بالتسجيل الرسمي للفرق والزوارق المشاركة، على أن يشهد يوم السبت سباق أفضل زمن، والختام مع السباق الرئيس للجولة يوم الأحد.