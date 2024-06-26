ساوثجيت حزين من «صيحات الاستهجان»

كولونيا (أ ف ب)



أعرب جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عن أسفه للأجواء «غير العادية»، بعد إطلاق صيحات الاستهجان على لاعبي منتخب «الأسود الثلاثة» عقب التعادل السلبي الباهت مع سلوفينيا في كولن في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وأنهى رجال ساوثجيت منافسات الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، رغم الأداء المخيب للمرة الثالثة على التوالي «فوز صعب على صربيا 1-0، وتعادل مع الدنمارك 1-1»، والذي قوبل بازدراء من جماهيره في كولن.

وبينما احتفل لاعبو وجماهير سلوفينيا بشكل صاخب في الطرف الآخر من الملعب، بعد تأهلهم التاريخي إلى ثمن النهائي للمرة الأولى، قوبل ساوثجيت ولاعبوه بصيحات استهجان، عندما توجهوا نحو جماهير إنجلترا.

واستهداف ساوثجيت تركت انطباعاً واضحاً على نفسيته، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام عدة من الانتقادات من طرف لاعبين إنجليز سابقين عقب التعادل المخيب أمام الدنمارك 1-1 في الجولة الثانية، ما يزيد من حدتها عشية ثمن النهائي.

وقال ساوثجيت، مناشداً جماهير إنجلترا لإيجاد أجواء إيجابية حول المنتخب: «لم أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى رد فعل مماثل، أنا فخور جداً باللاعبين على الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور».

وأضاف: «حافظ اللاعبون على رباطة جأشهم في المباراة، عندما دخلوا إليها في أجواء مليئة بالتحديات حقاً، لقد أعادني ذلك إلى الأيام التي كنت ألعب فيها مع منتخب إنجلترا، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا، لن ننجح إلا إذا كنا معاً ومتحدين، وظيفتي هي توجيه الفريق خلال هذا الأمر لتحقيق أقصى استفادة ذلك والبقاء على المسار الصحيح».

وزعم ساوثجيت أن النجاح النسبي الذي حققته إنجلترا خلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات، والتي تضمنت حصوله على المركز الثاني في كأس أوروبا الأخيرة، والخروج من نصف نهائي مونديال 2018، أوجد توقعات بأن منتخب بلاده يخيب الآمال في الوقت الحالي.

وقال عندما سئل عن سبب تغير المزاج في المدرجات: «أعتقد أنه ربما كان توقعاً، لقد جعلنا إنجلترا ممتعة مرة أخرى على مدى السنوات الست الماضية، لقد كان الأمر ممتعاً للاعبين، وعلينا أن نكون حريصين على أن يظل الأمر على هذا النحو».

وألمح ساوثجيت الذي ينتهي عقده في نهاية هذا العام، إلى أنه سيترك تدريب إنجلترا إذا لم يفز بكأس أوروبا، لكنه كان مصراً على أنه يظل في حالة ذهنية إيجابية على الرغم من وابل السلبية المحيطة بالمشوار المتعثر لإنجلترا.

وقال: «أنا في مكان جيد حقاً، أطلب من اللاعبين أن يكونوا شجعاناً، ولن أتراجع عن توجيه الشكر للجماهير، لقد كان المشجعون استثنائيين مع المنتخب في الشوط الثاني، وهذا يحدث الفارق، من المهم أن يبقوا مع المنتخب بغض النظر عن شعورهم تجاهي، لقد كنت قريباً من منتخب إنجلترا لمدة 20 عاماً، لقد رأيت ذلك، أفهم ذلك».

فاز منتخب «الأسود الثلاثة» بشق الأنفس في اثنتين فقط من مبارياته الثماني الأخيرة، وسجل هدفين فقط في مبارياته الثلاث في كأس أوروبا.

لكن ساوثجيت كان يتطلع إلى علامات التحسن في مباراة سلوفينيا.

وقال: «بعد ما حدث بعد المباراة الأخيرة (ضد الدنمارك)، لم أكن أعتقد أننا سنكون أحراراً ومتحررين ونسجل ستة أهداف، لكننا أظهرنا بعض العلامات المشجعة، لقد نجحنا في كبحهم وإرغامهم على التراجع الى الدفاع مع شن العديد من الهجمات».

وأضاف: «بالطبع كنا نود تسجيل بعض الأهداف، إنه بالتأكيد تحسن مقارنة بالمباراة الأخيرة، علينا أن نبني من هنا».

بعد حسمها صدارة المجموعة، يمكن أن يكون طريق إنجلترا إلى النهائي أسهل بكثير من العديد من منافسيها على اللقب.

لكن من المفهوم أن ساوثجيت لم يكن في مزاج يسمح له بالتطلع إلى الأمام، وقال: «من المهم أن تفوز بصدارة المجموعة لأنك تتحكم في مصيرك»، مضيفاً: «هذا لا يعني أننا سنحصل على منافس أسهل، لكن لا يمكن للناس أن يتهمونا بأننا انتهى بنا الأمر إلى قرعة أكثر صعوبة عندما نفشل في تصدر المجموعة».