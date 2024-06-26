«دولي الجودو» يعتمد قائمة منتخبنا لـ«أولمبياد باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو قائمته النهائية المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية «باريس 2024»، التي شهدت تأكيد مشاركة منتخب الإمارات بعدد 6 أفراد من خلال التأهل المباشر بناء على التصنيف النهائي لقوائم المشاركين الذين شاركوا في المنافسات الرسمية المؤهلة، التي جرت على مدار عامين، وذلك منذ إعلان بدء فترة تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وحتى لحظة انتهاء فترة التصفيات، التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بنهاية بطولة ليما الأميركية المفتوحة لعام 2024.

وجاءت القائمة النهائية حسب فئة الوزن المحدد لكل دولة بلاعب واحد في كل وزن، استعداداً لخوض منافسات الدورة، التي تقام خلال الفترة من 27 يوليو، وحتى الثاني من أغسطس المقبل، ضمن برنامج الدورة.

وضمت قائمة منتخبنا، الذي جاء تأهله للمرة الرابعة في تاريخ رياضة الإمارات، بعد المشاركة الأولى في دورة لندن 2012، ثم في ريو البرازيلية في 2016، والتي حققها خلالها منتخبنا الميدالية البرونزية التاريخية، ثم دورة طوكيو 2020 وكلها بلاعب واحد، فيما ضمت قائمة دورة باريس المقبلة 6 أفراد من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وهم اللاعب نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، وفي الوزن الثقيل كل من أرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم.

ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو والمدرب فيكتور والطاقم المساعد.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالمشاركة القياسية النوعية لجودو الإمارات في دورة باريس المقبلة، متمنياً أن تحقق المشاركة الرابعة طموحات الرياضة الإماراتية، تقديراً للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، مثمناً اهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية وهيئة الرياضة ومتابعة ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.