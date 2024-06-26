10 إصابات في شغب «يورو 2024»!



ميونيخ (د ب أ)



أصيب 10 أشخاص على الأقل، من بينهم تسعة أفراد شرطة، بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع مشجعين لمنتخب صربيا في وسط مدينة ميونيخ الألمانية، وذلك قبل مواجهة دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024» بين الدنمارك وصربيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وأضافت الشرطة أن أحد العاملين في تنظيم الاستاد أصيب أيضاً في حادث منفصل. واختتمت المباراة بالتعادل السلبي بين الدنمارك وصربيا.

وقامت الشرطة بفحص أحد المشجعين في ميدان «مارينبلاتس» في ميونيخ للاشتباه في أنه أطلق ألعاباً نارية، حيث كان يتواجد في الميدان أكثر من خمسة آلاف مشجع لصربيا في تلك المرحلة، بحسب بيانات الشرطة.

وقالت الشرطة إن التفتيش أثار «تأثيراً تضامنياً»، حيث ألقى أفراد زجاجات وكرسياً على أفراد الشرطة، وردت الشرطة في المقابل باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات.

ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة من تحديد ما إذا كان هناك مشجعون أصيبوا خلال الاشتباكات.

وذكرت الشرطة أن مشجعين أطلقوا ألعاباً نارية بشكل غير قانوني بالقرب من محطة قطارات أنفاق «مارينبلاتس» وداخل ملعب كرة القدم.

وأصيب المضيف عندما حاول منع أحد المشجعين من اقتحام الملعب، بحسب بيان الشرطة.

واتهم عدة أشخاص بارتكاب جرائم، من بينها الإخلال بالسلم العام، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، والاعتداء على أفراد شرطة.

وتم احتجاز سبعة أشخاص. ومن المقرر عرضهم على قاضي التحقيقات.

ووفقاً للشرطة، احتشد حوالي 15 ألف متفرج في منطقة المشجعين داخل الملعب الأوليمبي في ميونيخ قبل وأثناء المباراة، مع انتشار حوالي ألفي فرد شرطة.