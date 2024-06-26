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الرياضة

الدوري السعودي يلاحق لياو وفان دايك ودي بروين ولاوتارو

الدوري السعودي يلاحق لياو وفان دايك ودي بروين ولاوتارو
26 يونيو 2024 12:06

 
الرياض (د ب أ)

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كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في الدوري السعودي لكرة القدم، يسعون إلى الحصول على موافقات من البرتغالي رافاييل لياو، لاعب ميلان الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان الإيطالي، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة «الرياضية» السعودية، أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة، مكتفياً بقوله: يبدو أن الأندية ستحدد لاحقاً بعد الحصول على موافقات اللاعبين».
وفي سياق متصل، ربطت تقارير صحفية بين الهلال، حامل لقب الدوري والثلاثية المحلية، والبرتغالي لياو، فيما ارتبط اسم فان دايك، قائد «الريدز»، والبلجيكي دي بروين بنادي النصر، الذي يسعى إلى تغيير ثلاثة لاعبين في قائمة الموسم الماضي. في المقابل، لا يعرف حتى الآن الألوان التي سيدافع عنها مارتينيز إذا ما وافق على العرض السعودي.

الدوري السعودي
رافائيل لياو
كيفين دي بروين
لوتارو مارتينيز
فان دايك
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