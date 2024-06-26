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الرياضة

الدوريات الكبرى تحصد 19.6 مليار يورو بعد «كورونا»!

الدوريات الكبرى تحصد 19.6 مليار يورو بعد «كورونا»!
26 يونيو 2024 12:18

 
لندن (رويترز)

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قالت شركة ديلويت في دراسة، إن سوق كرة القدم في أوروبا نمت بنسبة 16 بالمئة في موسم 2022-2023 إلى 35.3 مليار يورو «37.86 مليار دولار»، بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مع عودة الجماهير إلى الملاعب وبطولة كأس العالم 2022.
وفي مراجعتها السنوية للموقف المالي في كرة القدم، قالت شركة ديلويت إن مسابقات الدوري الخمس الكبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، حققت إيرادات بقيمة 19.6 مليار يورو بزيادة قدرها 14 في المئة.
كما أعلنوا عن إجمالي أرباح تشغيلية «500 مليون يورو»، للمرة الأولى، منذ موسم 2018-2019، وهو الموسم الأخير، قبل أن تؤثر قيود فيروس كورونا على الدوريات في جميع أنحاء القارة.
وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية: «كأس العالم لكرة القدم 2022، ورفع القيود الأخيرة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحماس المشجعين أدى إلى نمو قوي في سوق كرة القدم الأوروبية في 2022-2023».
وشهدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً تجاوز إيراداتها ستة مليارات جنيه إسترليني «7.60 مليار دولار» للمرة الأولى، بفضل نمو بنسبة 11 في المئة، مع تجاوز متوسط ​​الإيرادات 300 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
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