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الرياضة

مدرّب سلوفينيا يشيد بـ «قبلة الحظ»

مدرّب سلوفينيا يشيد بـ «قبلة الحظ»
26 يونيو 2024 12:22

 
كولونيا (أ ف ب)

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قال مدرب سلوفينيا ماتياج كيك، إن الحظ كان إلى جانب منتخب بلاده، وأسهم في تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، بتعادله السلبي مع إنجلترا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
لم يخسر رجال كيك حتى الآن في تسع مباريات، وتأهلوا إلى الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بعد تعادلهم في جميع مبارياتهم في المجموعة الثالثة «مع الدنمارك وصربيا».
وفشلت سلوفينيا في إنهاء دور المجموعات في الوصافة بسبب اللعب النظيف، حيث تفوّقت عليها الدنمارك.
وقال كيك: «لم أتوقع أن نتأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، لكننا أظهرنا من خلال أدائنا أننا نستحق أن نكون هنا ونتأهل أمام أحد المرشحين للبطولات».
وتعرّضت إنجلترا لصيحات الاستهجان في كولونيا، رغم تصدرها المجموعة، بعد أن صنعت القليل من الفرص التي كان أبرزها في الوقت بدل الضائع، إثر تسديدة للبديل مهاجم تشليسي كول بالمر تصدى لها حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.
وكانت شباك سلوفينيا تلقت هدفاً قاتلاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ضد صربيا 1-1، وكان كيك ممتناً لتجنب المصير نفسه.
وقال: «كانت الدقيقة 90 عندما حصل المنتخب الإنجليزي على فرصة كبيرة، لكن يان لم يقم بالكثير من العمل».
وأضاف: «كانت هذه قبلة القدر وكنا محظوظين، الحظ الذي افتقرنا إليه أمام صربيا كان معنا».
وسيتعين على منتخب سلوفينيا الانتظار حتى انتهاء مباريات الجولة الأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة الأربعاء لمعرفة منافسه في ثمن النهائي.

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