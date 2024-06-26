«الآسيوي» يشيد بجهود محمد عبدالله



أبوظبي (الاتحاد)



قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاب شكر للحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن، تقديراً لمسيرته الغنية في مجال التحكيم، التي استمرت لأكثر من عقدين، مشيداً بدوره المتميز في إدارة المباريات على الصعد المحلية والقارية والدولية.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن محمد عبدالله حسن كان مثالاً يحتذى به في الالتزام، وكانت له بصمات واضحة في تطوير سلك التحكيم على المستوى القاري.

وذكر الخطاب أن محمد عبدالله حسن أصبح مصدراً للإلهام لكثير من الحكام الواعدين في القارة، نظراً لاحترافيته وجودة عمله والتزامه وشغفه بالتحكيم، مما انعكس بشكل إيجابي على جميع من عملوا معه في السنوات الماضية.

وتمنى الاتحاد الآسيوي التوفيق له في المستقبل.