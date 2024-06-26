الأربعاء 26 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يشيد بجهود محمد عبدالله

«الآسيوي» يشيد بجهود محمد عبدالله
26 يونيو 2024 13:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية
«عالم دبي للرياضة» يُطلق «الدورة 14»


قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاب شكر للحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن، تقديراً لمسيرته الغنية في مجال التحكيم، التي استمرت لأكثر من عقدين، مشيداً بدوره المتميز في إدارة المباريات على الصعد المحلية والقارية والدولية.
وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن محمد عبدالله حسن كان مثالاً يحتذى به في الالتزام، وكانت له بصمات واضحة في تطوير سلك التحكيم على المستوى القاري.
وذكر الخطاب أن محمد عبدالله حسن أصبح مصدراً للإلهام لكثير من الحكام الواعدين في القارة، نظراً لاحترافيته وجودة عمله والتزامه وشغفه بالتحكيم، مما انعكس بشكل إيجابي على جميع من عملوا معه في السنوات الماضية.
وتمنى الاتحاد الآسيوي التوفيق له في المستقبل.

الإمارات
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
محمد عبدالله حسن
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية
علوم الدار
الإمارات تؤكد حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية
اليوم 14:45
فيضانات في سويسرا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات تجتاح أجزاء من سويسرا
اليوم 14:36
«عالم دبي للرياضة» يُطلق «الدورة 14»
الرياضة
«عالم دبي للرياضة» يُطلق «الدورة 14»
اليوم 14:30
رزان المبارك
علوم الدار
رزان المبارك رئيساً مشاركاً في فريق العمل العالمي المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة
اليوم 14:26
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تسير رحلاتها المباشرة إلى جزيرة بالي
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©