شامبيه في صدارة مشاركات نجوم النصر بالدوري

علي معالي (دبي)

عندما تولى المدرب الهولندي شرودر مهمة تدريب فريق النصر، تغير الحال تماماً إلى الأفضل، وبدأ «العميد» يقدم مستويات متميزة، ويسجل أرقاماً كانت غائبة عنه منذ فترات طويلة.

وخلال مشوار دوري أدنوك للمحترفين في موسم المنتهي 2023-2024، اعتمد المدرب في مشواره على 29 لاعباً، وتصدر قائمة المشاركين أحمد شامبيه حارس المرمى بـ 2160 دقيقة في 24 مباراة، وهو الوحيد بين زملائه، الذي تخطى حاجز 2000 دقيقة في الموسم في قلعة «العميد».

وجاء لاعب البوسنة والهرسك المدافع ميميسيفتش في المركز الثاني في عدد دقائق اللعب بـ 1989 دقيقة في 23 مباراة، في حين لم يغب المهاجم البرتغالي يوري ميديارسو عن تشكيلة الفريق في الموسم بـ 26 مباراة، لكن بوقت دقائق أقل من سابقيه بواقع 1875 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وحل المدافع البرازيلي جلوبير ليما في المركز الثالث بـ 1870 دقيقة في 22 مباراة، ثم المغربي عادل تاعرابت بـ 1849 دقيقة في 22 مباراة، وسجل 8 أهداف و7 تمريرات ذهبية حاسمة، وحل المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني في المركز الخامس في عدد الدقائق بـ 1809 دقائق في 22 مباراة، وتصدر قائمة الهدافين بالفريق بـ 11 هدفاً، و3 تمريرات حاسمة.

وعن بقية عناصر الفريق، فقد جاءت مشاركاتهم كالتالي، جوستافو أليماو لعب 18 مباراة بواقع (1556 دقيقة)، عبدالله البلوشي 19 مباراة (1138 دقيقة)، عبد الله محمد إسماعيل مباراتين (180 دقيقة)، محمد برغش 11 مباراة (658 دقيقة)، حمدان الكمالي 11 مباراة (702 دقيقة)، يوسف العامري 15 مباراة (848 دقيقة)، أحمد راشد مباراتين (4 دقائق)، مايد الطنيجي 17 مباراة (533 دقيقة)، عبدالعزيز صنقور 5 مباريات (211 دقيقة)، راشد محمد عمر 14 مباراة (658 دقيقة)، خالد جلال 14 مباراة (621 دقيقة)، حسين مهدي 10 مباريات (806 دقائق)، سعود عبدالرزاق 7 مباريات (301 دقيقة)، كيفن أجوديلو 22 مباراة (1704 دقائق)، بوجدان بيتروفيتش 3 مباريات (11 دقيقة)، إسحاق تشيبانجو 17 مباراة (463 دقيقة)، موسى ندياي 18 مباراة (1101 دقيقة)، إيفانس أمبوتو 9 مباريات (501 دقيقة)، محمد جمال 5 مباريات (109 دقائق)، علي عبدالعزيز عباس 16 مباراة (509 دقائق)، عبدالله توريه 7 مباريات (146 دقيقة)، أحمد جشك 20 مباراة (1398 دقيقة)، عبدالله أنور مباراتين (20 دقيقة).