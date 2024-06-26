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الرياضة

مبابي يعادل رقم فونتين في «الصناعة» و«التهديف»

مبابي يعادل رقم فونتين في «الصناعة» و«التهديف»
26 يونيو 2024 14:15

أنور إبراهيم (القاهرة)

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تأهل منتخب فرنسا «من دون إقناع»، إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بعد تعادله مع بولندا 1-1، في المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.
وإذا كان «الديوك» لم يترك بصمة قوية في المباريات الثلاث، حيث فاز بصعوبة على النمسا 1- صفر، وتعادل سلبياً مع هولندا، إلا أن نجميه الكبيرين كيليان مبابي وأنطوان جريزمان تركا بصماتهما في هذا الدور، حيث نجح كل منهما في تحقيق رقم قياسي جديد يُضاف إلى رصيد كل منهما خلال مسيرته الدولية.
بالنسبة لمبابي الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء في مرمى بولندا، وهو بالمناسبة هدفه الأول في «اليورو»، منذ بدء مشاركته فيها، وأصبح أول لاعب يسهم في 17هدفاً خلال موسم واحد مع «الديوك» في بطولات كبرى، ليعادل بذلك رقم جوست فونتين الذي نجح موسم 1957- 1958، في تسجيل 14هدفاً وصناعة 3 أهداف أخرى.
كما انضم مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، إلى منصة التتويج التي تضم أفضل 3 لاعبين يسجلون أكبر عدد من الأهداف في بطولات كبرى، حيث يأتي الساحر ميشيل بلاتيني في المركز الأول برصيد 14هدفاً، يليه جوست فونتين، بالتساوي مع كيليان مبابي، ولكل منهما 13هدفاً.
أما أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، فقد حقق رقماً قياسياً يتعلق بعدد مرات الظهور مع المنتخب في بطولات كبرى، حيث شارك في 33 مباراة، متفوقاً بذلك على كل من ليليان تورام والهداف أوليفييه جيرو، وكل منهما لعب 32 مباراة.
 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
فرنسا
بولندا
كيليان مبابي
جريزمان
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