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الرياضة

أوسيك يتخلى عن لقبه!

أوسيك يتخلى عن لقبه!
26 يونيو 2024 15:21

 
لندن (أ ف ب)

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أفاد الأوكراني أولكسندر أوسيك بأنه سيتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف»، بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد.
وأحرز ابن الـ37 عاماً في 19 مايو أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.
وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف»، والمنظمة العالمية للملاكمة «دبليو بي أو»، والرابطة العالمية للملاكمة «دبليو بي أيه»، والمجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي»، عندما تغلّب على فيوري في السعودية.
وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في ديسمبر المقبل وفي الرياض مجدداً، حسب ما أفاد نهاية الشهر الماضي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، فلن يكون أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل المؤقت، والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا.
هذا يعني أن المنازلة البريطانية المنتظرة بين دوبوا، ومواطنه أنتوني جوشوا في ويمبلي في سبتمبر، قد تكون الآن على اللقب الشاغر.
وقال أوسيك في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «أنتوني ودانيال، انصتا، أعرف أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما، إنه هديتي لكما في 21 سبتمبر».
وكان البريطاني لينوكس لويس آخر رجل قام بتوحيد أحزمة الوزن الثقيل الرئيسة «ثلاثة في ذلك الوقت»، قبل أوسيك، وذلك عام 1999.

أولكسندر أوسيك
السعودية
الملاكمة
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