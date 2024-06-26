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الرياضة

لاوتارو يعادل مارادونا!

لاوتارو يعادل مارادونا!
26 يونيو 2024 16:39

 
سلطان آل علي (دبي)

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تفوق منتخب الأرجنتين على تشيلي بهدف ضمن الجولة الثانية من بطولة كوبا أميركا، والذي جاء بعد سلسلة من الفرص الضائعة، وسجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88 من اللقاء، ليضمن الصدارة لـ «التانجو».
ويحمل الهدف حدثاً تاريخياً لمهاجم إنتر ميلان الإيطالي، حيث عادل لاوتارو عدد أهداف الأسطورة دييجو مارادونا بقميص الأرجنتين، والتي بلغت 15 هدفاً، خلال 42 مباراة رسمية.
الرقم يجعل لاوتارو سابعاً في قائمة الهدافين التاريخيين، خلال المباريات الرسمية للأرجنتين، ويسبقه دي ماريا بـ17 هدفاً، وأجويرو بـ20 هدفاً، وجونزالو هيجواين بـ23 هدفاً، والعقرب هيرنان كريسبو «مدرب العين الحالي» بـ26 هدفاً، وفي المركز الثاني للهدافين التاريخيين عمر باتيستوتا بـ38 هدفاً، وفي القمة من دون نقاش، هو ليونيل ميسي بـ57 هدفاً.
ويبقى الهداف الكبير عمر باتيستوتا صاحب المعدل الأعلى ضمن الهدافين بـ0.72 هدف كل مباراة، حيث سجل 38 هدفاً في 53 مباراة فقط، وفي المرتبة الثانية، هيرنان كريسبو الذي يسجل بمعدل 0.6 هدف كل مباراة، وبعده هيجواين وميسي بمعدل 0.47 و0.45 هدف كل مباراة.
ويعوّل عشاق «التانجو» على استمرارية لاوتارو الذي سجل هدفه الثاني على التوالي في «كوبا أميركا» ويبدو أنه في حالة رائعة للحسم والحضور والتأثير.

كوبا أميركا
الأرجنتين
لوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
مارادونا
هيرنان كريسبو
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