كين: ينقصنا بعض السحر!



كولونيا (د ب أ)



قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن بإمكان منتخب بلاده أن يفخر بتصدره مجموعته في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، ولكنه شدد على أن هناك «المزيد سيأتي»، حيث ينتقل الفريق الذي يدربه جاريث ساوثجيت لمرحلة، حيث يكون بها كل شيء مهماً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن بعد ثلاث سنوات من احتلاله وصافة البطولة القاري، فإن الطريق لبرلين يبدأ بتصدر المجموعة بشكل غير مقنع، وربما مثيرة للقلق في بعض الأحيان.

واستهل المنتخب الإنجليزي حملته في البطولة بفوز صعب على صربيا بهدف، قبل أن يتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، حيث انطلقت صافرات الاستهجان بعد انتهاء المباراتين.

هناك أجواء سلبية تحيط بالفريق، ولكن النقاط الخمس التي حصدها الفريق أثبتت أنها كافية للتأهل لدور الـ16 كأول المجموعة الثالثة.

وقال كين: «أعتقد أن بإمكاننا أن نفخر بإنهاء المجموعة في الصدارة».

وأضاف: «ليس من السهل في هذه البطولات الكبرى، مثلما حدث مع دول أخرى، دول أخرى كبيرة، لم تتمكن من تصدر مجموعاتها، لذلك يمكننا وبكل تأكيد الاستمتاع بما حققناه».

وأضاف: «كانت مباراة صعبة، أعتقد أنه على الأرجح كان أفضل أداء لنا في مبارياتنا الثلاث، ينقصنا فقط بعض السحر في الثلث الأخير، ولكن هذا سيأتي. استمتعنا وانتقلنا للدور التالي».

ولن يواجه المنتخب الإنجليزي أي فريق تصدر مجموعته حتى الوصول للدور قبل النهائي، حيث سيكون على موعد في دور الـ16 مع أحد أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.

وقال كين لهيئة الإذاعة البريطانية: «أياً كان من سنواجهه ستكون مباراة صعبة، حيث أظهرت هذه المجموعة قوة كل الفرق، لا توجد مباراة سهلة الآن في مثل هذه البطولات».

وأضاف: «من ثم فنحن نتواجد في الأدوار الإقصائية حالياً، أهم جزء في البطولة، حيث يصبح كل شيئاً مهماً، لذلك نتمنى أن نتمكن من بناء بعض الزخم للمضي قدماً في الأدوار الإقصائية».

ويمكن للمنتخب الإنجليزي أن يواجه نظيره الهولندي في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة بجيلسنكيرشن، ويثق كين أنهم سيكونون قادرين على الصعود لمستوى أعلى في الأدوار الإقصائية.

وقال: «أعتقد أنه إذا نظرت للبطولات السابقة، بالتأكيد سترى أننا بدأنا لعب القليل من أفضل مبارياتنا في الأدوار الإقصائية».

وأضاف: «في بطولة أمم أوروبا الأخيرة أمام ألمانيا، وأوكرانيا، ومن ثم الدنمارك، حتى في كأس العالم أمام السنغال في أول الأدوار الإقصائية، لذلك بالتأكيد سيأتي المزيد».

وقال: «أعتقد أن دائماً ما يكون الهدف مع بداية بطولة، هو عبور دور المجموعات، لا تريد أن تتعرض لأي أمور سيئة، وتجد نفسك في المركز الثالث في انتظار ما سيحدث، وأنهينا المجموعة في الصدارة، حققنا هدفنا».