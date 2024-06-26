تيباس: الإمارات تقوم بخطوات رائدة في صناعة الرياضة

مراد المصري (دبي)

أقامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، احتفالية بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، والذي يشكل موقعاً استراتيجياً يربطها مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز من الانتشار الدولي عموماً، وتتواجد في 55 دولة من خلال 11 مكتباً دائماً و46 مندوباً.

شهدت الاحتفالية حضور كبار الشخصيات، يتقدمهم خافيير تيباس رئيس «الليجا»، وممثلو مركز دبي للسلع المتعددة الذي يقع فيه مقر «الليجا» في دبي، وغيرهم.

ويعتبر المكتب الإقليمي لـ «لاليجا» في دبي، مركزاً للتواصل الرياضي، الاجتماعي والاقتصادي، وتم من خلاله تنفيذ عدد كبير من البرامج والمشاريع التي حققت نجاحات كبيرة، إذ يضم فريق «لاليجا» 20 شخصاً يعملون بشكل حصري في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حضور على الأرض في المغرب، مصر، السعودية، قطر، العراق والإمارات.

وأكد خافيير تيباس أن الإمارات تقوم بخطوات رائدة على صعيد صناعة الرياضة، تتمثل في اختيارها لاحتضان المكتب الدولي الأول على الإطلاق لليجا قبل عشر سنوات، والذي شكل نواة التوسع العالمية للرابطة، إلى جانب الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الأول أيضاً، لإطلاق مشروع مشترك بين «الليجا» ووزارة الاقتصاد في الدولة، لمكافحة القرصنة الرقمية وضمان نزاهة الرياضة وتوفير بيئة عادلة وتنافسية لجميع المساهمين.

وجدد تيباس تأكيده على أن المستقبل سيشهد إقامة مباريات للدوري الإسباني خارج البلاد، وأوضح أن الوجهة الأقرب في الوقت الحالي ستكون مدينة ميامي الأميركية، قبل التفكير بمواقع أخرى على صعيد العالم.

وهنأ أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رابطة الدوري الإسباني في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مكتبها في دبي، وقال «الليجا» واحدة من أكبر العلامات التجارية الرياضية في العالم والتي تصل مبارياتها إلى إلى 2.5 مليار شخص سنوياً على مستوى العالم، وإن قرار إقامة مكتبهم في مركزنا يجعلنا نتطلع دائماً لمواصلة دعمنا والمساهمة في إبراز تأثيرها في الترويج الثقافة الرياضية والرفاهية داخل مجتمعنا وخارجه».