إشادة كبيرة بنجاحات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في باريس

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات مبهرة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز (5 نجوم)، التي أقيمت ضمن أجندة سباقات النسخة العاشرة من بطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، التي تم تنظيمها هذا العام برعاية سلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك خلال الفترة 21-23 يونيو 2024.

وتقام الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لصناعة سباقات الفروسية في مختلف دول العالم وتعزيز ريادة الإمارات في الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، في ظل الخطط الدؤوبة والطموحات الكبيرة لترسيخ تواجد رياضة الإمارات ورياضييها على الصعيد العالمي.

وشهد اليوم الختامي لبطولة لونجين باريس إيفل الدولية التنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة (5 نجوم)، وسط مشاركة نخبة فرسان العالم ونجوم الدورات الأولمبية.

ونجح الفارس الفرنسي مارك ديلاسير من حصد المركز الأول والتتويج بلقب الكأس الغالية، بعد اقتناصه لأسرع زمن وهو 37.24 ثانية على صهوة الجواد «ميك ماي داي»، فيما جاء بالمركز الثاني الفارس البلجيكي أوليفير فليبيرتس، بزمن وقدره 37.04 ثانية على صهوة الجواد «بريشياس هاجن»، في حين حل بالمركز الثالث الفارس الفرنسي «أورليان ليروي» على صهوة الجواد «كروجسيل دي بليناك»

وشهد شوط الكأس الغالية مشاركة 36 فارساً يمثلون 17 دولة تنافسوا عبر جولتين «جولة رئيسية وجولة تمايز» وبلغ ارتفاع الحواجز 155 سم، حيث يتم إنتقال الفارس لجولة التمايز عقب إجتيازه الجولة الرئيسية بدون أخطاء، إذ استطاع 4 فرسان فقط عبور الجولة الرئيسية بدون أخطاء وتأهلوا لجولة التمايز.



في المقابل تألق فرسان الإمارات في منافسات بطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز على مدار الأيام الثلاثة، حيث توج الفارس عبدالله حميد المهيري بلقب جولة إيفل الختامية ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي شارك بها 15 فارسا عالميا، حيث استطاع 12 فارساً اجتياز الجولة الأولى من دون أخطاء.

وبعد منافسة قوية، تمكن الفارس عبدالله حميد من إحراز زمن قياسي في جولة التمايز وهو 29.15 ثانية على صهوة الجواد «كونيج» ليتوج بلقب بطل جولة إيفل، وجاء في المركز الثاني الفارس الفرنسي أوسكار كامبولين، بزمن 29.90 ثانية على صهوة الجواد «ألكابون ماجوري» ووقف بالمركز الثالث الفارس «آرثوس شيابودو» من فرنسا بزمن 31.15 ثانية على صهوة الجواد «فاكاندا دي لاجو».

حضر منافسات البطولة وشارك في تتويج الأبطال في الكأس الغالية وجولة إيفل الختامية هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول وفيرجيني إيفل الرئيس المؤسس لبطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز.



وفي ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة، قامت اللجنة المنظمة العليا لسلسلة سباقات الكأس الغالية بتكريم فرسان النخبة ورموز رياضة قفز الحواجز الفرنسية عبر التاريخ الحديث، حيث قامت هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا بتكريم الفارسة جين سادران بطلة شوط الجائزة الكبرى في بطولة لونجين الدولية لقفز الحواجز والفارسة الفرنسية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، كما قام فيصل الرحماني مشرف عام كأس رئيس الدولة للخيول بتكريم عميد الفرسان الفرنسيين الفارس «بيير دوراند» والحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد سيؤول عام 1988.

كما قامت فيرجيني إيفل الرئيس المؤسس للبطولة بتكريم الفارس الفرنسي المخضرم فيليب روزير بطل أولمبياد ريو 2016 والذي مكن الفريق الفرنسي من إحراز الميدالية الذهبية في بطولة الفرق بالأولمبياد.

من جهتها قالت هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز التي أقيمت ضمن منافسات بطولة لونجين باريس إيفل الدولية الشهيرة، كما تؤكد المنافسة المرموقة التي تمثل ختام بطولات قفز الحواجز في فرنسا قبل أولمبياد باريس 2024، مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الدولية في رياضة القفز».



وأضافت: «كانت رياضة الفروسية تاريخيًا تقليدًا شهيرًا ورمزًا للتراث الثقافي في الإمارات وفرنسا، ويسعدنا في سفارة الدولة في باريس أن نرى هذه الشراكة المهمة بين سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، حيث يسلط هذا التعاون الضوء على شغفنا المشترك في رياضة الفروسية ويعزز الروابط الثقافية بين الإمارات وفرنسا».

بدوره توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة النجاحات المبهرة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في فرنسا، مؤكداً أن دعم سموه وتوجيهاته كانت لها الأثر الكبير في تحقيق علامات النجاح والتفوق للحدث وتعزيز مكانته وحضوره في مشهد السباقات العالمية الكبرى».

وقال: «نفخر بالأصداء العالمية الواسعة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والتواجد في محفل عالمي مهم مثل بطولة لونجين باريس إيفل الدولية التي تجمع أفضل وأقوى فرسان العالم وسط حضور جماهيري رائع أكد على مكانة وقيمة البطولة وانعكاسها الإيجابي على تطور وتقدم فروسية الإمارات».

وأضاف: «نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، بمناسبة تألق فرسان الإمارات عبدالله المهيري وحميد المهيري ونجاحهما بتقديم مستويات لافتة خلال منافسات البطولة على مدار أيامها الثلاثة، وصولا لفوز الفارس عبدالله حميد المهيري بلقب جولة إيفل الختامية، ما يؤكد التطور الكبير الذي تعاصره رياضة قفز الحواجز في الإمارات».

وتابع: «نعرب عن سعادتنا الكبيرة بنجاح كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز ورعاية بطولة لونجين باريس إيفل الدولية من قبل سباقات الكأس الغالية، الأمر الذي يؤكد الثقة العالمية بالإمارات وشراكاتها الدولية المثمرة».