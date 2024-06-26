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الرياضة

«أبيض الشباب» يعبر البحرين بـ«ثلاثية» في «غرب آسيا»

«أبيض الشباب» يعبر البحرين بـ«ثلاثية» في «غرب آسيا»
26 يونيو 2024 20:26

معتصم عبدالله (دبي)
تغلب منتخبنا الوطني للشباب على نظيره البحريني 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم المقامة بمدينة الطائف بالسعودية.
ونجح «أبيض الشباب» في تحويل تأخره بهدف سجله عيسى العيسى مهاجم «الأحمر البحريني» في الدقيقة 36، إلى فوز مستحق 3-1 بفضل أهداف محمد المنصوري «ثنائية» في الدقيقتين 38 و47، وغيث بدر 46.
ويلتقي «أبيض الشباب» في مباراتيه المتبقيتين في الدور الأول، أولاً منتخب سوريا مساء الجمعة ضمن «الجولة الثانية»، فيما ستكون مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين الأحد المقبل.
ويشارك 12 منتخباً في منافسات النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا، وُزعت على ثلاث مجموعات في الدور الأول الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتدخل المشاركة الحالية في غرب آسيا ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.
ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، وجمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

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