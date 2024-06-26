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الرياضة

تأهل بلجيكا بـ«تعادل سلبي» مع أوكرانيا في «يورو 2024»

تأهل بلجيكا بـ«تعادل سلبي» مع أوكرانيا في «يورو 2024»
26 يونيو 2024 22:10

شتوتجارت (د ب أ)

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تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حالياً في ألمانيا.
ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف رومانيا صاحبة المركز الأول، فيما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط، مبتعداً خلف منتخب سلوفاكيا بفارق الأهداف.
وكان منتخب بلجيكا افتتح منافسات البطولة بالخسارة 0-1 أمام سلوفاكيا، ثم فاز على رومانيا 2-0 في الجولة الثانية، بينما خسر المنتخب الأوكراني أمام رومانيا 0-3 في الجولة الأولى، ثم فاز بصعوبة على سلوفاكيا 2-1 في الجولة الثانية.
وبحصوله على المركز الثاني، سيواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في دور الستة عشر في دوسلدورف، يوم الأول من يوليو المقبل.

كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
منتخب بلجيكا
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