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الرياضة

الأولمبية العراقية تحّل إدارة الزوراء

الأولمبية العراقية تحّل إدارة الزوراء
27 يونيو 2024 08:23

بغداد (أ ف ب)

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أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، حلّ إدارة نادي الزوراء صاحب الأرقام القياسية بلقبي الدوري والكأس، وأكبر الأندية جماهيرية، بسبب وجود خروقات قانونية، تتصل بالانتخابات الأخيرة التي أجراها النادي، وأكدها مركز التسوية والتحكيم حسب بيان رسمي للجنة.
وجاء في البيان «قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، وتشكيل هيئة مؤقتة لتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية جديدة تقود النادي في الفترة المقبلة» مضيفاً «اتخذ المكتب التنفيذي قراره في اجتماعه، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات النادي».
وجرت آخر انتخابات عام 2022، وأسفرت عن بقاء الدولي السابق فلاح حسن رئيساً لإدارة النادي منذ عام 2010.
ويعد الزوراء الذي ترأس مجلس إدارته، بعد عام 2003 أسطورة الكرة العراقية ونجم فريق كرة القدم في النادي، الراحل أحمد راضي الأكثر تتويجاً بلقبي الدوري (14 مرة) والكأس (16 مرة).
ويتهم عدد من اللاعبين الذين مثلوا فريق كرة القدم في مواسم سابقة إدارة النادي، بتعمدها إقصائهم من عضوية الهيئة العامة، وحرمانهم من فرصة المشاركة في الانتخابات.
ويحتل الزوراء المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد (72 نقطة).

 

العراق
اللجنة الأولمبية العراقية
نادي الزوراء
أحمد راضي
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