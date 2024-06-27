جورجيا تدخل التاريخ في «اليورو»

جيلزنكيرشن (أ ف ب)



أكمل المنتخبان التركي والجورجي، عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما على التشيك 2-1 والبرتغال المتصدرة سلفاً 2-0 توالياً، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، فيما تأهل كل من رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا عن الخامسة.

ضِمن المجموعة الخامسة، كتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2008.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا، وأخفق المنتخب التشيكي بدوره في التأهل وحلّ أخيراً في المجموعة بنقطة يتيمة.

في جيلزنكيرشن، نجح المنتخب الجورجي في كسب الرهان والخروج بأكبر انتصار في تاريخه على الإطلاق، وذلك بفضل هدفي خفيتشا كفارتسخيليا (2) وجورج ميكوتادزه (57 من ركلة جزاء).

-وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء، بعد أن ضمن التأهل وصدارة المجموعة معاً من الجولة الثانية، لذلك عمد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز إلى إجراء 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية.

قال بعد المباراة «إنها خسارة، استقبلنا هدفاً مبكراً وهذا ما احتاجته جورجيا، لم نكن جيدين في إنهاء الهجمات وحارسهم قدّم مستوى رائع».

وأضاف «حاولنا أن نُسجّل، لكن لم نتمكن من فعل ذلك، وهذا ما جعل جورجيا تؤمن أكثر، لقد استحقوا الفوز».

وأبقى على النجم كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية، وبات الدون الذي شارك للمباراة الـ 28 في تاريخ كأس أوروبا أول لاعب أوروبي على الإطلاق يخوض 50 مباراة ضمن البطولات الكبرى.

فيما شارك جواو فيليكس للمرة الاولى مع المنتخب البرتغالي في البطولة.

وتأهل المنتخب الجورجي من بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط خلف البرتغال المتصدرة (6)، والتي تفوّقت بفضل فوزها المباشر (3-0) على تركيا الثانية.

وفي المباراة الثانية في هامبورج، بلغ المنتخب التركي الأدوار الإقصائية في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بعد فوز صعب على التشيك التي أكملت معظم اللقاء بعشرة لاعبين.

سجّل لتركيا هاكان تشالهانأوغلو (51) والبديل دجنك توسون (94) وتوماش سوتشيك للتشيك (66).

وأكدت تركيا تفوّقها في المواجهة الثالثة بين المنتخبين ضمن كأس أوروبا، بعدما فازت في أول مواجهتين (3-2 في 2008 بعد تأخرها 0-2، و2-0 في 2016)، في مباراتين جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أيضاً.

وارتكب لاعب وسط تشيكيا أنتونين باراك خطأً قاسياً استحق على إثره البطاقة الصفراء (11)، قبل أن يتلقى الثانية والطرد بعد خطأٍ ثانٍ (20) واضعاً فريقه الذي بدأ المباراة بقوة في موقفٍ حرج لاستكمال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف البديل توسون الفوز بعد مجهودٍ فرديّ متلاعباً بالمدافعين ومُسدداً بقوة (94).

وتأهلت رومانيا متصدرةً عن المجموعة الخامسة إلى ثمن النهائي بعد تعادلها مع سلوفاكيا 1-1 التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلباً.

وحلّت رومانيا (4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي الفرق الأربعة بالنقاط.

سجّلت رومانيا 4 أهداف في دور المجموعات وتلقت شباكها 3 أهداف، مقابل هدفين مُسجّلين لبلجيكا وعليها هدف، في حين تأهلت سلوفاكيا بتسجيلها ثلاثة أهداف مقابل تلقيها مثلها، فيما تذيّلت أوكرانيا الترتيب وودّعت البطولة باكتفائها بتسجيل هدفين وتلقيها أربعة أهداف.

وتلعب بلجيكا مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة، فيما تلتقي رومانيا مع هولندا، وسلوفاكيا مع إنجلترا.

في المباراة الأولى، سجّل أوندري دودا لسلوفاكيا (24) وعادل رازفان مارين لرومانيا (37 من ركلة جزاء).

وحسمت رومانيا تأهلها لأول مرة منذ 24 عاماً في المشاركة السادسة، بعدما فعلتها عام 2000 بالفوز على إنجلترا 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأهلت سلوفاكيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، بعد كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016.

وفي المباراة الثانية، أظهر المنتخبان حذراً شديداً تجاه الآخر ولم تشهد مباراتهما الكثير من الفرص.

وكادت أوكرانيا تُسجّل أجمل أهداف البطولة القارية بنسختها الحالية من ركلة ركنية نفذها رسلان مالينوفسكي مباشرة نحو المرمى فكادت أن تخدع الحارس كون كاستيلز لكنّ الأخير أبعدها في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى.

علّق دي بروين «أنا سعيد، لقد تأهلنا، بدأنا بشكل جيد بالضغط العالي، ولكن لم نكن على الموعد على صعيد الفعالية، لم يكن الأداء الهجومي مثالياً رغم بعض التسديدات».

وأضاف «في نهاية المباراة، كان يجب علينا فقط التفكير في التأهل، لم يكن بإمكاننا المخاطرة. لن نكون المرشحين للفوز أمام فرنسا، لكننا ندرك أنه في البطولة، يجب علينا أن نلعب ضد الأفضل».

وبات المنتخب الأوكراني أول منتخب في تاريخ كأس أوروبا، بعد رفع عدد المشاركين إلى 24 يعجز عن التأهل رغم امتلاكه أربع نقاط، كما أنّها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تدخل فيها المنتخبات الأربعة إلى الجولة الأخيرة وهي متساوية بعدد النقاط.

وفي الدور ثمن النهائي الذي ينطلق السبت، تلعب سويسرا مع إيطاليا، ألمانيا - الدنمارك، إنجلترا سلوفاكيا، إسبانيا جورجيا، فرنسا بلجيكا، البرتغال سلوفينيا، رومانيا هولندا والنمسا تركيا.