فنزويلا تتخلص من النحس أمام المكسيك بعد 42 عاماً!

واشنطن (د ب أ)



وضع منتخب فنزويلا لكرة القدم حداً لسوء الحظ الذي لازمه في مواجهاته مع المكسيك، التي استمرت لمدة 42 عاماً تقريباً، بعدما انتصر عليه في كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا».

وتغلب المنتخب الفنزويلي 1-صفر على المكسيك، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وصعد منتخب فنزويلا لدور الثمانية رسمياً في البطولة العريقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916، ليبلغ الأدوار الإقصائية في كوبا أميركا للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ 5 أعوام، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية «كوبا أميركا 2021». ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الإكوادور والمكسيك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين تذيل جامايكا الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا مبكراً.

ويعد هذا هو الفوز الثالث للمنتخب الفنزويلي، في تاريخ لقاءاته مع المكسيك بمختلف المسابقات، والأول منذ فوزه 1-صفر على منافسه في أغسطس 1982 ببطولة دورة ألعاب أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.

في المقابل، سبق للمنتخب المكسيكي، المنتمي لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» 14 فوزاً خلال 21 مواجهة جرت بين المنتخبين، بينما فرض التعادل نفسه على 4 لقاءات.

كما يعتبر هذا الانتصار هو الأول لفنزويلا على المكسيك في تاريخ لقاءاتهما في كوبا أميركا، ففي المباريات الثلاث الماضية التي جرت بينهما بالمسابقة العريقة، حقق المكسيكيون الفوز 3-1 على الفنزويليين في نسختي 1995 و1999، بينما تعدلا 1-1 في نسخة 2016 بالولايات المتحدة.

وللمرة الأولى منذ 8 أعوام، يحقق منتخب فنزويلا الفوز في أول مباراتين بمسيرته في مرحلة المجموعات بالبطولة، حيث استهل مشواره في النسخة الحالية بالفوز

2 -1 على الإكوادور.

وبهذا الانتصار، حافظ منتخب فنزويلا على سجله خالياً من الهزائم في 7 لقاءات متتالية ضد منتخبات كونكاكاف بجميع البطولات، واهتزت شباكه في مباراة وحيدة فقط خلال تلك السلسلة، حينما تعادل 2-2 مع نظيره البنمي في نوفمبر 2022 في المقابل، جاءت تلك الخسارة للمكسيك لتنهي سلسلة عدم الهزيمة للفريق التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بكوبا أميركا.