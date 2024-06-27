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الرياضة

«كومبر» الكرة الرسمية لنهائي «كوبا أميركا»

«كومبر» الكرة الرسمية لنهائي «كوبا أميركا»
27 يونيو 2024 09:04

واشنطن (د ب أ)

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أطلق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، وشركة «بوما» للأدوات والمستلزمات الرياضية الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لكأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا 2024»، المقامة حاليا في الولايات المتحدة. 
وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أن الكرة التي أطلق عليها اسم «كومبر»، ستكون الكرة الرسمية لنهائي كوبا أميركا 2024، الذي يقام في 14 يوليو المقبل، على ملعب هارد روك في ميامي.
وأضاف موقع المسابقة أن الكرة مستوحاة من شغف وعظمة كرة القدم في أميركا الجنوبية، مشيراً إلى أن التصميم الجديد للكرة يدمج الابتكار التكنولوجي مع لمسة من الأناقة. 
وأوضح المصدر ذاته أن الكرة تبرز التفاصيل الذهبية المميزة وشعارات بوما باللونين الأحمر والأزرق، التي تمثل العلم الأميركي، على الخلفية التقليدية للكرة. وتابع أن الكرة بتقنيتها عالية المستوى تضمن مستويات الجودة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتحقيق أقصى مستوى من الأداء على أرض الملعب. وأشار الموقع أيضاً إلى أن اسم الكرة مستوحى من سلسلة الجبال التي تعبر أميركا الجنوبية بأكملها، وتتطلع للارتقاء بكرة القدم في القارة إلى أعلى مستوى، موضحاً أن تصميمها يعتمد على شكل القارة التي تبرز فيها خطوطها الـ16، في إشارة لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث تسعى الكرة لتوحيد جميع الدول التي تتنافس في أقدم وأعرق بطولة دولية للمنتخبات في العالم.

أميركا
كوبا أميركا
اتحاد أميركا الجنوبية
كونميبول
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