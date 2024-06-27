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الرياضة

ديشامب: قادرون على صنع الفارق أمام «الشياطين»!

ديشامب: قادرون على صنع الفارق أمام «الشياطين»!
27 يونيو 2024 09:15

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يتقابل منتخبا فرنسا وبلجيكا الاثنين المقبل، في دورالـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقامة حالياً في ألمانيا، وهي مواجهة بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيداً، وعادة ما تتسم مبارياتهما بالإثارة والقوة والمنافسة الشرسة، وإن كانت النتائج تصب في أغلب الأحيان لمصلحة «الديوك»، أكثر منها لـ «الشياطين الحمر».
وفي فيديو بثته قناة «اليوتيوب» الخاصة بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تحدث ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن شعوره وانطباعاته، بعد أن عرف رسمياً بمنافسه في ثمن النهائي، وقال: بلجيكا من الفرق الثقيلة التي تتواجد بقوة في البطولات الكبرى، ونحن نعرف بعضنا البعض، لأننا تقابلنا أكثر من مرة، مثلما حدث في نصف نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وفزنا بهدف سجله المدافع صامويل أومتيتي، والتقينا مرة أخرى في دوري الأمم الأوروبية 2021، وحققنا الفوز 3-2.
وأضاف: هي مواجهة صعبة علينا وعليهم، ولكننا قادرون على صنع الفارق، وتابعناهم خلال مبارياتهم الثلاث الأولى في دور المجموعات، وندرك أنهم يملكون مواهب ونجوماً يتمتعون بقدرات فنية ومهارات فردية عالية في الخط الهجومي، مثل كيفين دي بروين، وروميلو لوكاكو، وجيريمي دوكو، وتروسار وغيرهم .
وقال ديشامب الفائز بكأس العالم لاعباً ومدرباً مع «الديوك»: إنها مواجهة بين منتخبين مرشحين للذهاب بعيداً في البطولة، وإن كانت بداية كل منهما مخيبة لآمال جماهيرهم، وواجهنا بعض الصعوبات، ولكننا نعرف ما يمكننا القيام به أمام هذا المنافس القوي، ولدينا الحافز والدافع، وعلينا أن نقدم أقصى جهدنا في المواجهة.
وفي المقابل تحدث بعض لاعبي بلجيكا عن انطباعاتهم الأولية عن المواجهة الصعبة بين جارين أوروبيين كبيرين، أصبحت مبارياتهما معاً من «كلاسيكيات» الكرة الأوروبية.
وقال الجناح الخطير جيريمي دوكو: الفرنسيون يملكون نجوماً كثيرين من طراز عالمي، حتى وإن كانوا لم يلعبوا حتى الآن مباريات كبيرة، لأنهم لديهم دائماً نجم أو أكثر يصنع الفارق، ولهذا ينبغي أن نكون على حذر خلال مواجهتهم، وأتوقع أن نشاهد مباراة جيدة من الطرفين، لأن اللاعبين لديهم الكثير من الحوافز والدوافع للإجادة والتألق.
أما يوري تيليمانس، أبدى قدراً من الخوف، وقال: إنهم منتخب فرنسا، ودائماً ما يكونوا موجودين بقوة في البطولات الكبرى، وليس لدينا «عقد»، وجئنا إلى ألمانيا لنقوم بعملنا، والتقدم من دور إلى آخر حتى نصل إلى أبعد مدى في البطولة.

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
فرنسا
بلجيكا
ألمانيا
ديدييه ديشامب
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