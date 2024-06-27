الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإكوادور.. «إحياء الأمل»

الإكوادور.. «إحياء الأمل»
27 يونيو 2024 09:38

 
لاس فيجاس (رويترز)

أخبار ذات صلة
البرازيل يتطلع إلى التخلص من «الرقصة الحزينة»!
مفاجآت كوستاريكا صداع في رأس كولومبيا!


حافظت الإكوادور على آمالها في التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بالفوز 3-1 على جامايكا في مباراتهما التي أقيمت في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية.
وتركت الهزيمة جامايكا على أعتاب الخروج من البطولة، وتقدمت الإكوادور في الدقيقة 13 بهدف سجله منتخب جامايكا في مرماه بطريق الخطأ، حينما اصطدمت كرة عرضية سددها بييرو هنكابي من الجهة اليسرى بساق كيسي بالمر لتغير اتجاهها وتستقر في الشباك.
وضاعف منتخب الإكوادور تقدمه عن طريق ركلة جزاء نفذها كيندري بايز مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتساب لمسة يد على جريجوري لي، قبل أن يحسم آلان ميندا المباراة في الدقيقة 91 بهدف من هجمة مرتدة.
وقلصت جامايكا الفارق بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني، مسجلة أول أهدافها في كوبا أميركا على الإطلاق في المباراة الثامنة التي تخوضها في البطولة من ركلة ركنية.
وتصدى دفاع الإكوادور لتسديدة إيثان بينوك، لكن الكرة ارتدت إلى ميخائيل أنطونيو الذي سدد الكرة في الشباك.
واعتقد الفريق الجامايكي أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73، عندما توجه الحكم كريستيان جاراي لمراجعة شاشة حكم الفيديو المساعد، للتحقق من احتمال لمس آلان فرانكو الكرة بيده، لكنه قرر عدم احتساب مخالفة.
ومنح الفوز الإكوادور التي خسرت أمام فنزويلا في مباراتها الأولى بالمجموعة الثانية أول نقاط في البطولة.
وخسرت جامايكا مباراتها الأولى في المجموعة أمام المكسيك، ويتعين عليها الفوز في آخر مبارياتها أمام فنزويلا، كي تحافظ على أي أمل في التقدم.
وتخرج من البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتها المقبلة، في حال تعادل المكسيك وفنزويلا أو فوز فنزويلا على المكسيك.
وتلعب جامايكا مع فنزويلا في أوستن بولاية تكساس، فيما تواجه المكسيك منتخب الإكوادور في جلينديل بأريزونا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية الأحد المقبل.

أميركا
كوبا أميركا
الإكوادور
جامايكا
آخر الأخبار
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي في طوكيو
اقتصاد
الين قرب أدنى مستوى في 38 عاماً
اليوم 10:58
البرازيل يتطلع إلى التخلص من «الرقصة الحزينة»!
الرياضة
البرازيل يتطلع إلى التخلص من «الرقصة الحزينة»!
اليوم 10:51
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 10:50
الغلاف الفني الأصلي لتوماس تايلور لـ 'هاري بوتر وحجر الفيلسوف' في دار سوثبي في نيويورك
الترفيه
رسم لغلاف الطبعة الأولى من"هاري بوتر" يحقق رقماً قياسياً
اليوم 10:42
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©