الإكوادور.. «إحياء الأمل»



لاس فيجاس (رويترز)



حافظت الإكوادور على آمالها في التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بالفوز 3-1 على جامايكا في مباراتهما التي أقيمت في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية.

وتركت الهزيمة جامايكا على أعتاب الخروج من البطولة، وتقدمت الإكوادور في الدقيقة 13 بهدف سجله منتخب جامايكا في مرماه بطريق الخطأ، حينما اصطدمت كرة عرضية سددها بييرو هنكابي من الجهة اليسرى بساق كيسي بالمر لتغير اتجاهها وتستقر في الشباك.

وضاعف منتخب الإكوادور تقدمه عن طريق ركلة جزاء نفذها كيندري بايز مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتساب لمسة يد على جريجوري لي، قبل أن يحسم آلان ميندا المباراة في الدقيقة 91 بهدف من هجمة مرتدة.

وقلصت جامايكا الفارق بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني، مسجلة أول أهدافها في كوبا أميركا على الإطلاق في المباراة الثامنة التي تخوضها في البطولة من ركلة ركنية.

وتصدى دفاع الإكوادور لتسديدة إيثان بينوك، لكن الكرة ارتدت إلى ميخائيل أنطونيو الذي سدد الكرة في الشباك.

واعتقد الفريق الجامايكي أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73، عندما توجه الحكم كريستيان جاراي لمراجعة شاشة حكم الفيديو المساعد، للتحقق من احتمال لمس آلان فرانكو الكرة بيده، لكنه قرر عدم احتساب مخالفة.

ومنح الفوز الإكوادور التي خسرت أمام فنزويلا في مباراتها الأولى بالمجموعة الثانية أول نقاط في البطولة.

وخسرت جامايكا مباراتها الأولى في المجموعة أمام المكسيك، ويتعين عليها الفوز في آخر مبارياتها أمام فنزويلا، كي تحافظ على أي أمل في التقدم.

وتخرج من البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتها المقبلة، في حال تعادل المكسيك وفنزويلا أو فوز فنزويلا على المكسيك.

وتلعب جامايكا مع فنزويلا في أوستن بولاية تكساس، فيما تواجه المكسيك منتخب الإكوادور في جلينديل بأريزونا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية الأحد المقبل.