«ثلاثي دورينا» يودع «يورو 2024»



مراد المصري (أبوظبي)



ودع ثلاثة مدربين سبق لهم الظهور في «دوري أدنوك للمحترفين»، منافسات أمم أوروبا من الدور الأول، على ضوء نتائج الجولات الثلاث.

وغادر زلاتكو داليتش المدرب صاحب الشهرة الكبيرة مع كرواتيا، فيما يبدو أنها نهاية مسيرة جيل نال الإعجاب في السنوات الأخيرة، منها الحصول على وصافة كأس العالم 2018، علماً أن المدرب سبق له قيادة العين في ملاعبنا.

فيما غادر إيفان هاشيك صاحب المسيرة الحافلة بالمحطات في «دورينا»، منها مع شباب الأهلي والفجيرة، مبكراً رفقة التشيك بعدما اكتفى بنقطة واحدة فقط.

ولعل خروج سيرجي ريبيروف مدرب أوكرانيا الحالي، والعين سابقاً، كان الأصعب عليه، بالنظر إلى جمع الفريق 4 نقاط، إلا أن جميع منتخبات المجموعة حصدت الرصيد نفسه، في ظاهرة تحدث المرة الأولى في تاريخ البطولة، وأصبح المنتخب الأوكراني أول من يغادر النهائيات، رغم النقاط الأربع.