وصافة شباب الأهلي بـ 30 لاعباً!



علي معالي(دبي)



اعتمد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، في وصافة الفريق لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على 30 لاعباً، خلال 26 مباراة، حيث جمع «الفرسان» 58 نقطة، خلف الوصل المُتوج باللقب، وله 67 نقطة.

وضمت قائمة هدافي البطولة من شباب الأهلي «الثنائي» إيجور جيسوس الذي رحل إلى البرازيل، ومؤنس دبور، ولكل منهما 14 هدفاً، وسبقهما عمر خريبن «الوحدة» بـ 18 هدفاً، وفابيو ليما «الوصل»، وله 17 هدفاً.

وتجاوز حاجز الـ 2000 دقيقة، مع «الفرسان» في دوري موسم 2023- 2024 لاعب واحد، وهو «البرازيلي الشاب» رينان فيكتور دا سيلفا «2023 دقيقة»، من خلال مشاركته في 23 مباراة، ليكون الأعلى ظهوراً بين لاعبي الفريق خلال الموسم، ونجح المدافع رينان «22 عاماً»، والذي يشارك بصفة «لاعب مقيم»، في إثبات كفاءته الدفاعية العالية، إضافة إلى النواحي الهجومية الجيدة بتسجيله 4 أهداف، وصناعة هدفين.

ويعتبر يوري سيزار أكثر لاعبي شباب الأهلي خوضاً للمباريات «25 لقاءً»، ولكن بعدد دقائق أقل من يحيي الغساني «24 مباراة»، وظهر سيزار في الملعب «920 دقيقة»، مقابل «1639 دقيقة» للغساني، والعامل المشترك بين اللاعبين، هو صناعة كل منهما 6 تمريرات حاسمة، وسجل سيزار 6 أهداف مقابل 5 أهداف للغساني، ولعب الحارس حسن حمزة «29 عاماً»، 1620 دقيقة خلال 18 مباراة.

وتضم القائمة بعد سيزار والغساني وحمزة كلاً من مؤنس دبور «1507 دقائق» في 21 مباراة، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش 19 مباراة «1402 دقيقة»، والصربي الآخر بوجدان بلانيتش 16 مباراة «1327 دقيقة»، وحارب عبدالله 21 مباراة «1325 دقيقة»، وسجل 6 أهداف، وقام بـ 5 تمريرات ذهبية، وأحمد جميل 16 مباراة «1304 دقائق»، والأرجنتيني كارتابيا 18 مباراة «1251 دقيقة»، والأوزبكي عزيز جانييف 19 مباراة «1209 دقائق».