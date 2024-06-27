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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ «النخبة الآسيوية» 6 أغسطس

شباب الأهلي يبدأ «النخبة الآسيوية» 6 أغسطس
27 يونيو 2024 11:16


مراد المصري (أبوظبي)

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ينطلق الموسم الجديد مبكراً لشباب الأهلي، بخوض تصفيات دوري النخبة الآسيوي، بداية من 6 أغسطس المقبل، بلقاء سباهان الإيراني في أصفهان.
وفي حال فوز «الفرسان» باللقاء، ينتقل إلى المرحلة الثانية من التصفيات للقاء الغرافة القطري 13 أغسطس، وهو الفريق الذي عزز صفوفه مبكراً، من خلال إنهاء صفقة التعاقد مع الإسباني خوسيلو قادماً من ريال مدريد.
وفي حال تجاوز شباب الأهلي المباراتين، يوجد في دوري النخبة بنظامه الجديد، رفقة العين المُتوج بلقب الأبطال، والوصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، أما إذا لم يُكتب لـ «الفرسان» ذلك، فإنه يُكمل مشواره في دوري أبطال آسيا 2، رفقة الشارقة.
ويسعى شباب الأهلي لإغلاق ملفات عدة خلال الأيام المقبلة، من أبرزها حسم هوية المدرب الجديد، قبل بداية التجمع مطلع يوليو المقبل.

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
العين
الوصل
الشارقة
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