«الأوتار الممزقة» تحرم طومسون هيرا من «أولمبياد باريس»!



مكسيكو سيتي (د ب أ)



تأكد غياب العداءة الجامايكية إيلين طومسون هيرا الفائزة بخمس ميداليات ذهبية أولمبية، عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس بداعي الإصابة.

وقالت طومسون هيرا عبر حسابها على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور، إنها ستغيب عن الأولمبياد، بعد تعرضها لـ «تمزق بسيط في وتر أخيل، خلال سباق جائزة نيويورك الكبرى مطلع الشهر الجاري.

وأضافت «إنه طريق طويل لكني مستعدة للبدء من جديد ومواصلة العمل والتعافي بشكل كامل واستئناف مسيرتي».

وأوضحت العداة الجامايكية «أشعر بالآلم والحزن للغياب عن الأولمبياد هذا العام، ولكن في نهاية المطاف، إنها رياضة وصحتي تأتي في المقام الأول».

وفي أولمبياد طوكيو أصبحت طومسون هيرا أول عداءة تحصد ميداليتين ذهبيتين في دورتين متتاليتين، قبل أن تسهم في فوز جامايكا بسباق 4 في 100 متر تتابع، لتضيفه إلى ذهبيتي 100 و200 متر، في خامس ميدالية ذهبية لها خلال دورتي ريو دي جانيرو وطوكيو.