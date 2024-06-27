الإمارات في المجموعة الأولى لتصفيات «مونديال 2026»

معتصم عبدالله (دبي)



وضعت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي سُحبت في فندق مندارين أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى، والتي ضمت إلى جانبه، إيران، قطر، أوزبكستان، قيرغيزستان، وكوريا الشمالية.

وضمت بقية مجموعات القرعة، كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عُمان، فلسطين، الكويت في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الثالثة، اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026» في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، تضم كل منها ستة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين، من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هناك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

مجموعات الدور الثالث

المجموعة الأولى

إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية

المجموعة الثانية

كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عُمان، فلسطين، الكويت

المجموعة الثالثة

اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا