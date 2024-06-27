ساوثجيت: أنا السبب!



لندن (د ب أ)



يبقى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا محتفظاً، رغم اعترافه بأنه ربما يكون هو السبب في كون «عالم إنجلترا مختلفاً» عن أي فريق آخر يسعى لتحقيق المجد في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي، وصيف «يورو 2020»، للأدوار الإقصائية في نسخة هذا الصيف بصفته أول المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب السلوفاكي في دور الـ16، ولكن أداءه غير المقنع أثار القلق.

وأبدى مشجعو المنتخب الإنجليزي إحباطهم بنهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام سلوفينيا، مثلما فعلوا في مباراة الدنمارك التي انتهت بالتعادل1-1، قبل ستة أيام، وسبق ذلك الفوز بشق الأنفس على صربيا بهدف في افتتاح المشوار القاري.

وكان الغضب الجماهيري أكثر وضوحاً في كولونيا، رغم أن النتيجة حسمت الصدارة للمنتخب الإنجليزي، حيث تعرض ساوثجيت لهجوم حاد، عندما ذهب لتحية الجماهير عقب اللقاء.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الانتقادات موجهة لشخصه، أجاب ساوثجيت «100% هذه وظيفتي، علي أن أبقي اللاعبين على المسار الصحيح».

وأضاف «في يوم المباراة أظهرت لهم صور منتخب إيطاليا، وهو يحتفل بالتأهل بين جماهيره، صور منتخب المجر، وهو يحتفل حتى من قبل أن يعرف ما إذا كان قد تأهل».

وقال «الدنمارك احتفلت بالتعادل معنا، بعد أن كانوا يملكون نقطتين فقط، عالمنا مختلف في الوقت الراهن، أعتقد أن ذلك ربما بسببي أنا».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ساوثجيت قوله «علي أن أساعد اللاعبين بقدر إمكاني لأننا نجلب السعادة إلى إنجلترا، وعلينا أن نتوخى الحذر فيما ينتظرنا».

ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره السلوفاكي، الذي تأهل كثالث المجموعة الخامسة، في دور الستة عشر من البطولة القارية يوم الأحد المقبل.