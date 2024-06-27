الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساوثجيت: أنا السبب!

ساوثجيت: أنا السبب!
27 يونيو 2024 11:56

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الاستحواذ على الكرة في «يورو 2024» لا يضمن التفوّق!
يلماز: تركيا أوفت بالوعد في «يورو 2024»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


يبقى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا محتفظاً، رغم اعترافه بأنه ربما يكون هو السبب في كون «عالم إنجلترا مختلفاً» عن أي فريق آخر يسعى لتحقيق المجد في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.
وتأهل المنتخب الإنجليزي، وصيف «يورو 2020»، للأدوار الإقصائية في نسخة هذا الصيف بصفته أول المجموعة الثالثة، حيث يلاقي المنتخب السلوفاكي في دور الـ16، ولكن أداءه غير المقنع أثار القلق.
وأبدى مشجعو المنتخب الإنجليزي إحباطهم بنهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام سلوفينيا، مثلما فعلوا في مباراة الدنمارك التي انتهت بالتعادل1-1، قبل ستة أيام، وسبق ذلك الفوز بشق الأنفس على صربيا بهدف في افتتاح المشوار القاري.
وكان الغضب الجماهيري أكثر وضوحاً في كولونيا، رغم أن النتيجة حسمت الصدارة للمنتخب الإنجليزي، حيث تعرض ساوثجيت لهجوم حاد، عندما ذهب لتحية الجماهير عقب اللقاء.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الانتقادات موجهة لشخصه، أجاب ساوثجيت «100% هذه وظيفتي، علي أن أبقي اللاعبين على المسار الصحيح».
وأضاف «في يوم المباراة أظهرت لهم صور منتخب إيطاليا، وهو يحتفل بالتأهل بين جماهيره، صور منتخب المجر، وهو يحتفل حتى من قبل أن يعرف ما إذا كان قد تأهل».
وقال «الدنمارك احتفلت بالتعادل معنا، بعد أن كانوا يملكون نقطتين فقط، عالمنا مختلف في الوقت الراهن، أعتقد أن ذلك ربما بسببي أنا».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ساوثجيت قوله «علي أن أساعد اللاعبين بقدر إمكاني لأننا نجلب السعادة إلى إنجلترا، وعلينا أن نتوخى الحذر فيما ينتظرنا».
ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره السلوفاكي، الذي تأهل كثالث المجموعة الخامسة، في دور الستة عشر من البطولة القارية يوم الأحد المقبل.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
ساوثجيت
آخر الأخبار
الاستحواذ على الكرة في «يورو 2024» لا يضمن التفوّق!
الرياضة
الاستحواذ على الكرة في «يورو 2024» لا يضمن التفوّق!
اليوم 13:24
مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادث قطار بروسيا
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادث قطار بروسيا
اليوم 13:18
"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تستقبل 45 طالباً في برنامج التدريب البحثي
علوم الدار
"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تستقبل 45 طالباً في برنامج التدريب البحثي
اليوم 13:09
"الشؤون الإسلامية" توجه بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية" توجه بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة
اليوم 12:55
«أبوظبي البحري» ينظم «نوخذة الصيفي»
«أبوظبي البحري» ينظم «نوخذة الصيفي»
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©