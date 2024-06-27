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الرياضة

السعودية في مجموعة نارية مع اليابان وأستراليا

السعودية في مجموعة نارية مع اليابان وأستراليا
27 يونيو 2024 12:08

كوالالمبور (أ ف ب)


أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم التي سُحبت في كوالالمبور عن مجموعة نارية ضمت اليابان وأستراليا والسعودية.
في المقابل، حملت المجموعة الثانية نكهة عربية، بوجود خمسة منتخبات من غرب آسيا إلى جانب كوريا الجنوبية، وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي إلى النهائيات، كون أول وثاني كل مجموعة يتأهل الى كأس العالم.
أما المجموعة الأولى، فأوقعت قطر بطلة آسيا مطلع العام الحالي، إلى جانب إيران وأوزبكستان والإمارات.
وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، ويتأهل أوّل منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين تخوض المنتخبات الستة صاحبة المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ملحق التصفيات الآسيوية، حيث توزع على مجموعتين من 3 منتخبات، ويتأهل أول المجموعتين الى النهائيات مباشرة، ثم يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة ملحقاً، لتحديد هوية المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي، وإمكانية الحصول على مقعد اضافي للقارة الصفراء.
وتقام كأس العالم في الفترة من 11 يونيو الى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وهنا القرعة:
- المجموعة الأولى: إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية
- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عُمان، فلسطين، الكويت
- المجموعة الثالثة: اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا

تصفيات كأس العالم
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