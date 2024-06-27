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الرياضة

مارتينيز: الخسارة أمام جورجيا خير إعداد للبرتغال

مارتينيز: الخسارة أمام جورجيا خير إعداد للبرتغال
27 يونيو 2024 12:31

 
برلين (د ب أ)


أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنه واثق من أن الخسارة المفاجئة لفريقه أمام جورجيا بمثابة إعداد جيد للأدوار الإقصائية لكأس أمم أوروبا.

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وحقق المنتخب الجورجي فوزاً تاريخياً على نظيره البرتغالي 2 - صفر،، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا.
ورفع منتخب جورجيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليتأهل رفقة منتخب البرتغال، المتصدر بست نقاط والمتفوق بالمواجهات المباشرة على منتخب تركيا صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، إلى دور الستة عشر من المسابقة.
وسجل كفيتشا كفاراتسيخليا هدف التقدم للمنتخب الجورجي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.
وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لقد أجرينا الكثير من التغييرات، التركيز كان منصباً على تجهيز جميع اللاعبين، نحن الآن أكثر استعداداً».
وأضاف «كان لدينا لاعبون على مقاعد البدلاء لم نرغب في الدفع بهم، لأننا في صدارة المجموعة، وحققنا هدفنا».
وأشار «من الصعب الاستعداد للمباراة التالية، لأننا لا نحب الخسارة، هي أول مباراة رسمية نخسرها، لكننا مستعدون الآن».

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