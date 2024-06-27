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الرياضة

يلماز: تركيا أوفت بالوعد في «يورو 2024»

يلماز: تركيا أوفت بالوعد في «يورو 2024»
27 يونيو 2024 12:35

 
برلين (د ب أ)

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أكد لاعب الوسط الدولي باريش ألبير يلماز، أن منتخب تركيا أوفى بوعده، ببلوغ الأدوار الإقصائية لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.
وفاز المنتخب التركي على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في مدينة هامبورج، ليتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا، محتلاً وصافة المجموعة السادسة.
وتقدم منتخب تركيا بهدف أحرزه قائد الفريق هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 51 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.
وأدرك منتخب التشيك التعادل بهدف قائده توماس سوتشيك في الدقيقة 66، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل جينك توسون الذي حل بديلاً في الشوط الثاني هدف فوز الأتراك وتأهلهم في وصافة المجموعة.
ورفع المنتخب التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني متخلفاً بفارق المواجهات عن البرتغال متصدر المجموعة بعد خسارته بهدفين أمام جورجيا في نفس التوقيت.
وسيلعب منتخب تركيا في دور الـ16 مع النمسا متصدر المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد التشيك عند نقطة في ذيل الترتيب وودع البطولة من الدور الأول.
وقال البديل يلماز الفائز بجائزة رجل المباراة: «أردت أن أكون مفيداً للفريق بقدر استطاعتي».
وأضاف: «كانت مباراة صعبة حقاً، لقد تأهلنا لدور الـ16، نحن في قمة السعادة». وأوضح «عندما تحدثنا مع أصدقائنا قبل المعسكر، كان هدفنا الوحيد هو عبور دور المجموعات، وقد أوفينا بوعدنا وصعدنا من دور المجموعات، الآن سنتقدم خطوة بخطوة».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها المنتخب التركي دور المجموعات منذ بطولة يورو 2008.

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