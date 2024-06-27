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الرياضة

«مملكة» يُطارد «كأس الوثبة» في إيطاليا

«مملكة» يُطارد «كأس الوثبة» في إيطاليا
27 يونيو 2024 12:42

إيطاليا (الاتحاد)

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يشهد مضمار بلدة فولونيكا، في مقاطعة جروسيتو، بمنطقة توسكانا الإيطالية، الجمعة، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 5.500 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وأبرز المتحدين الذين يطاردون اللقب هو المهر «مملكة» أو «كنجدوم» لتي أس أي سيرل، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جافينو سانا، والذي حل في المركز الثاني، في آخر سباق له على لقب كأس الوثبة.
وينافس على اللقب المهرة «فرح أتش سي أم» لفالتنيسي دوجز للخيول، وقيادة ساندرو جيسا، والمهر «فورليج» لسلاريس كوستانزا، بقيادة سيلفاتوري سولاس، وكلاهما بإشراف ستيفانو ميتيني، إلى جانب إلمهرة «فارونا دو زاماجليا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ريموند سلاو ستيفانو.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

الإمارات
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية الأصيلة
إيطاليا
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