«أبيض الشباب» ينشد التأهل المبكر أمام سوريا في «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد منتخبنا الوطني للشباب، التأهل المبكر إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، المقامة بمدينة الطائف بالسعودية، حينما يواجه سوريا في الساعة العاشرة مساء الجمعة، على «استاد مدينة الملك فهد الرياضية»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ويلتقي في المباراة الأولى ضمن المجموعة ذاتها فلسطين والبحرين، في الساعة السادسة مساءً.

ويحتل «أبيض الشباب» وصافة «المجموعة الثالثة»، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف سوريا «المتصدر»، بعدما شهدت «الجولة الأولى» فوز منتخب الإمارات على البحرين 3-1، فيما تغلب منتخب سوريا على فلسطين 4-2.

وتقام مباريات الدور الأول، لبطولة غرب آسيا، والتي تشهد مشاركة 18 منتخباً، وُزعت على ثلاث مجموعات، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وستكون مباراة الليلة المواجهة الثانية التي تجمع «أبيض الشباب» بنظيره «نسور قاسيون»، بعد التعادل 2-2 في المباراة الودية التي أقيمت منتصف أبريل الماضي، على ملعب نادي الحمرية بالشارقة، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات القارية.

ويعول، «أبيض الشباب» على الظهور الإيجابي للمنتخب في مباراته الأولى أمام البحرين، والتي نجح خلالها في تحويل تأخره بهدف سجله عيسى العيسى في الدقيقة 36، إلى فوز مستحق 3-1، بفضل أهداف محمد المنصوري «ثنائية» في الدقيقتين 38 و47، وغيث بدر في الدقيقة 46.

ونال محمد المنصوري مهاجم «أبيض الشباب» ولاعب شباب الأهلي، جائزة نجومية مباراة الجولة الأولى أمام البحرين، بعدما سجل ثنائية، في الوقت تُوج فيه أنس دهان مهاجم سوريا، وصاحب الهدف الرابع لمنتخب بلاده أمام فلسطين 4-2، بجائزة نجومية المباراة الثانية في المجموعة ذاتها.

ويخوض منتخبنا مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام فلسطين الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة، فيما يلتقي في الجولة ذاتها سوريا والبحرين.

وتدخل المشاركة الحالية في غرب آسيا، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب»، لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، كوريا، وجزر شمال ماريانا.