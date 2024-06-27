الاستحواذ على الكرة في «يورو 2024» لا يضمن التفوّق!



عمرو عبيد (القاهرة)



انتهت مباريات الدور الأول في «يورو 2024»، وتعددت الإحصائيات والمفارقات الرقمية خلالها، لكن بعضها يدعو إلى التوقف والدراسة، قبل انطلاق المراحل الإقصائية الحاسمة، إذ تبدو الأمور منطقية عند الحديث عن قائمة المنتخبات الأكثر استحواذاً على الكرة، خلال مرحلة المجموعات، وهو المنتخب الألماني الذي تصدر المجموعة الأولى، بمتوسط نسبة امتلاك للكرة بلغت 64.3%، بالتساوي مع البرتغال صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة، لكن «الماكينات» لم تعرف الهزيمة حتى الآن، بينما خسر «البحارة» مباراة واحدة، في حين أن إسبانيا «ملوك التمرير والاستحواذ» يأتي في المرتبة السابعة عبر تلك القائمة، بمتوسط 54% فقط، لكنه كان الوحيد الذي أنهى دور المجموعات بـ«العلامة الكاملة»، بعد حصده 9 نقاط عبر 3 انتصارات في مجموعة «نارية».

والمثير أن إنجلترا وبلجيكا احتلا المركزين الثالث والرابع في قائمة «الأكثر استحواذاً»، بنسبتي 59.7% و55.7% على الترتيب، لكن الحصاد كان «هزيلاً» لكليهما، حيث سجّل «الأسود الثلاثة» هدفين فقط وفاز بمباراة وحيدة وتعادل مرتين ووصفته صحافته المحلية بـ«المُمل»، أما «الشياطين الحُمر» فقد خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الخامسة بـ«صعوبة»، بعدما فاز في مباراة، وخسر أخرى، وتعادل في الثالثة، واكتفى بهز الشباك مرتين أيضاً هو الآخر.

أما منتخبا كرواتيا وفرنسا، اللذان أتيا في المركزين الخامس والسادس، بنسبتي 55.3% و54.3%، فقد ظهرا بصورة «ضعيفة» أيضاً، حيث أقصى «الكروات» مُبكراً من الدور الأول باحتلال المقعد الثالث في المجموعة الثانية، ولم يتمكن «رفاق مودريتش» من تحقيق أي انتصار، حيث جمعوا نقطتين من تعادلين سبقهما الخسارة الافتتاحية «الثقيلة» أمام «الماتادور»، في حين أن «الديوك» خيّب التوقعات في المجموعة الرابعة بعد تأهله «ثانياً»، مُسجلاً هدفين فقط في 3 مباريات، بفوز وحيد عبر «هدف ذاتي» وتعادلين أحدهما سلبي، والآخر عبر هدف من ركلة جزاء.

ولم يختلف الوضع كثيراً مع هولندا وإيطاليا، الثامن والتاسع في تلك القائمة، بنسبتي 53% و52.7%، حيث تأهل «البرتقالي» ثالثاً في المجموعة الرابعة بفوز وتعادل وخسارة، ورغم تسجيله 4 أهداف إلا أن شباكه اهتزت كذلك بمثلها، في إشارة إلى سوء استخدام «تكتيك الاستحواذ»، وهو ما تكرر مع «الأزوري» في المجموعة الثانية، بنفس رصيد النقاط ونتائج المباريات، مقابل تسجيله 3 أهداف واستقباله مثلها أيضاً، لكن الحظ سانده في تلك المجموعة ليُنهيها «وصيفاً»!

وبالنظر إلى القائمة من زاوية أخرى، فإن منتخب سلوفينيا الذي احتل المركز الأخير بأقل نسبة استحواذ، بلغت 36.7%، نجح في التأهل إلى دور الـ16 مقارنة بكثير من المنتخبات المغادرة من «أصحاب الكرة»، بل إن المنتخب الروماني الذي اكتفى بنسبة 41.3% أنهى الدور الأول متصدراً للمجموعة الخامسة على حساب بلجيكا، أما منتخب جورجيا أحد مفاجآت مرحلة المجموعات، فقد امتلك الكرة بمتوسط 41.7% لكنه اقتنص بطاقة التأهل أيضاً وحصد 4 نقاط وسجّل 4 أهداف، متفوقاً على كثير من «الكبار».

