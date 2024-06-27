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الرياضة

رونالدو يسقط أمام «الأطفال»!

رونالدو يسقط أمام «الأطفال»!
27 يونيو 2024 14:28

 
علي معالي (أبوظبي)

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في عام 2013، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد ألمع نجوم العالم في كرة القدم، سواء مع ريال مدريد الإسباني، أو في منتخب بلاده، وشاءت الظروف وقتها أن يحضر «الدون» افتتاح أكاديمية دينامو تبليسي في جورجيا، وأعطى توقيعات للعديد من الصغار في الأكاديمية منهم 11 لاعباً هزموا منتخب البرتغال في «يورو 2024» بقيادة رونالدو بثنائية مثيرة في البطولة المقامة حالياً في ألمانيا، ليكتب هؤلاء الصغار تاريخاً براقاً لمنتخب بلادهم بعد 11 عاماً من توقيع رونالدو لهم، وهم صغار بعد مشاركتهم للمرة الأولى في هذا الحدث الأوروبي الكبير.
من بين اللاعبين من أكاديمية دينامو تبليسي آنذاك الذين هزموا رونالدو خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي، وجيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الإسباني، إضافة إلى عناصر أخرى حصلت على توقيع من رونالدو في 2013 وهم: زوريكو دافيداشفيلي «23 عاماً» لاعب بوردو الفرنسي، جيورجي تشاكفيتادزه «24 عاماً» والمحترف في واتفورد الإنجليزي، وأنزور ميكفابيشفيلي «23 عاماً»، والمحترف بالدوري الروماني مع يونيفيرسيتات كرايوفا، وجيورجي كوتشوراشفيلي «24 عاماً» والمحترف بفريق ليفانتي الإسباني.
ومن محبي الأسطورة البرتغالية منذ الطفولة أيضاً يظهر المهاجم خفيتشا كفاراتسخيليا «23 عاماً»، الذي حصل على قميص رونالدو، والمحترف بصفوف نابولي، حيث حقق اللاعب حقق حلمه، ولعب ضد من كان يعشقه صغيراً، وكان هذا اللاعب يتمنى أن يلتقي رونالدو في دوري أبطال أوروبا، لكن انتقال رونالدو للدوري السعودي جعل الأمر صعباً للغاية.
يذكر أن جورجيا حققت أكبر مفاجأة في «اليورو»، وفازت بأول مباراة في التاريخ في بطولة أوروبية، في أول مشاركة لها، حتى أمام البرتغال بهدفين، وتأهلت إلى دور الـ 16.

 

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
البرتغال
كريستيانو رونالدو
جورجيا
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