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الرياضة

«جري الزاهية» ينطلق 7 يوليو في الشارقة

«جري الزاهية» ينطلق 7 يوليو في الشارقة
27 يونيو 2024 14:30

الشارقة (الاتحاد)

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ينظم مجلس الشارقة الرياضي فعالية «جري الزاهية» يوم 7 يوليو المقبل، في سيتي سنتر الزاهية، في نسخته الرابعة، وضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وبالتعاون مع سيتي سنتر الزاهية، والقدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات الراعية والداعمة، كما تأتي ضمن أنشطة صيف الشارقة الرياضي، وإتاحة الفرصة لمحبي رياضة الجري للمشاركة في الفعالية التي تقام داخلياً.
يستهدف السباق مشاركة 250 من الجنسين لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة، وينطلق الحدث بسباق 800 متر في الساعة السابعة صباحاً، ويعقبه بعشر دقائق سباق 8 كلم، فيما ينطلق سباق 4 كلم الساعة 7:12، ويبدأ تتويج الفائزين بعدها بساعة، ويحصل كل مشارك على ميدالية مشاركة في خط النهاية، على أن يتم تتويج الفائزين في المراكز الأولى لكل فئة بالميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية.

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