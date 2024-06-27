ياسر سالم: حلم «المونديال» هدف وأولوية



أبوظبي (الاتحاد)



قال ياسر سالم، مدير منتخبنا الوطني، في تصريحات إعلامية، عقب سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026: «أتمنى من اللاعبين أن يضعوا التأهل إلى كأس العالم هدفاً نصب أعينهم، ويكون حلم اللعب في «المونديال» حاضراً في النفوس، والمشوار ليس سهلاً، وفي الوقت نفسه، لن يكون التأهل مستحيلاً على «الأبيض»، بعزيمة اللاعبين وبروحهم القتالية، ورغبتهم في تقديم أفضل أداء والقتال على النقطة في كل مباراة».

وأضاف «نلعب أمام منتخبات قوية، خاضت مباريات صعبة في المرحلة الثانية، ولا توجد مباريات سهلة في التصفيات في جميع المجموعات، وليس مجموعتنا فقط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع المباريات بجدية وروح قتالية عالية، وأن نخوض كلاً منها على حدة، ونستعين بعاملي الأرض والجمهور في المشوار الذي سيكون صعباً بالتأكيد، ونتحلى بثقافة التعامل مع مواجهات الذهاب والإياب».

وعن المجموعة الأولى، قال «ليست سهلة، لأن أغلب المنتخبات قريبة من مستوى «الأبيض»، باستثناء منتخب كوريا الشمالية الذي يُعتبر غامضاً، ولم نواجهه منذ سنوات، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من الاجتهاد وللتحضير القوي لمشوار التصفيات، وأن نتحلى بثقافة استغلال المباريات التي تقام على ملعبنا، وأن نتمسك بالنقطة خارج ملعبنا، لجمع أكبر عدد من النقاط».

وأضاف «شاهدنا الفرق في كأس آسيا، وخلال التصفيات المرحلة الثانية، والكل وقف على مدى تطور منتخبات «القارة الصفراء» بشكل عام، ولا يوجد منتخب ضعيف يتأهل إلى تلك المرحلة، بل على العكس، سيكون الطموح والروح القتالية حاضرة في جميع المباريات»

وحضر ياسر سالم مراسم القرعة بصحبة البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني.