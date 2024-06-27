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الرياضة

طواف الخليج الافتراضي للدراجات الهوائية 8 يوليو

طواف الخليج الافتراضي للدراجات الهوائية 8 يوليو
27 يونيو 2024 14:34

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الدراجات الهوائية، إقامة النسخة الأولى من طواف الخليج الافتراضي للدراجات من 8 إلى 12 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، إضافة إلى مشاركين من المقيمين في دول الخليج.
وتقام منافسات النسخة الأولى من الطواف، عبر 5 مراحل، بمجموع مسافات تصل إلى 187 كم.
وأكد عبد الله سويدان، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للدراجات الهوائية، أن نجاح تجربة إقامة البطولة العربية الافتراضية، أسهم في تعزيز إقامة النسخة الأولى من طواف الخليج.
وقال إن الجهد الذي يمارسه الدراج من خلال المشاركة افتراضياً، هو الجهد نفسه الذي يبذله عند خوض سباق عادي، الأمر الذي يعزز من مكانة وأهمية مثل هذه السباقات، إذ يتم قياس جهد، وسرعة ونبضات القلب للمشاركين عبر أجهزة متخصصة، ويتم عرضها مباشرة عبر شاشة التطبيق، لافتاً إلى أن هذا النوع من السباقات، يعد اختصاصاً معتمداً في الاتحاد الدولي للدراجات تحت مسمى «ESPORTS».
ويقام الحدث بتنظيم من تطبيق ماي ووش الإماراتي، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والعربي للدراجات الهوائية، وتشمل منافساته، محاكاة للواقع الافتراضي لمسارات في الإمارات مثل جبل حفيت، وجبل جيس، وجزيرة الحديريات، وفي السعودية بمدينة العلا.

الإمارات
اتحاد الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
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